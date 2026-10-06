Bolsonaro podría quedar libre después del balotaje: qué tiene que pasar

El resultado de las elecciones brasileñas abrió un escenario que hasta hace pocos meses parecía lejano: Jair Bolsonaro podría recuperar la libertad después del balotaje presidencial del 25 de octubre . El expresidente cumple una condena de 27 años y tres meses por la trama destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022 y actualmente permanece bajo prisión domiciliaria.

Las elecciones en Brasil transcurren "en calma y sin incidentes": Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron

La novedad es que su situación ya no depende únicamente de un eventual cambio político. El juez del Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques tiene en estudio un pedido de revisión penal presentado por la defensa y, según información publicada por Folha de S.Paulo, manifestó su intención de tratarlo una vez terminado el balotaje para evitar que su decisión sea interpretada como una interferencia en la campaña.

Al mismo tiempo, el escenario electoral agregó una segunda posibilidad. Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta con alrededor del 47% de los votos , por delante de Lula, que obtuvo cerca del 45%, y ambos definirán la Presidencia el 25 de octubre. Si Flávio finalmente accediera al Palacio del Planalto, asumiría el 1 de enero de 2027 y podría intentar conceder un indulto presidencial a su padre.

El movimiento más inmediato podría producirse dentro del propio Supremo. Según TN, Nunes Marques considera que existen aspectos de la condena que merecen ser revisados y tendría preparada una decisión sobre la solicitud presentada por la defensa del exmandatario.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre para definir la Presidencia de Brasil.

El magistrado habría decidido esperar hasta después de la segunda vuelta para avanzar. De prosperar ese planteo, Bolsonaro podría obtener una modificación de su situación antes de que termine el año , aunque el resultado todavía depende de las decisiones judiciales que se adopten y de las eventuales respuestas dentro del propio tribunal.

El caso tiene además un fuerte componente institucional. Una decisión que modifique la condena podría generar nuevas diferencias en una Corte que durante los últimos años tuvo un papel central en las investigaciones y procesos relacionados con el expresidente.

La segunda vía: un eventual indulto presidencial

El otro camino dependerá directamente del resultado electoral. Flávio Bolsonaro ya señaló públicamente en distintas oportunidades que pretende favorecer la situación judicial de su padre y, según TN, incluso expresó su deseo de asumir la Presidencia acompañado por él.

Si gana el balotaje y asume el 1 de enero, podría intentar utilizar la facultad presidencial de conceder un indulto. Sin embargo, una medida de ese tipo podría generar nuevas disputas jurídicas acerca de su alcance y constitucionalidad, por lo que no implica automáticamente que cualquier condena quede sin efecto.

A eso se suma el nuevo mapa del Congreso. El Partido Liberal y otras fuerzas de derecha avanzaron fuertemente en las elecciones legislativas: Reuters informó que el PL pasó de 15 a 28 bancas en el Senado y proyecta una bancada de 121 diputados. Ese crecimiento podría facilitar nuevos intentos de impulsar una amnistía legislativa para Bolsonaro y otros condenados vinculados con los hechos posteriores a las elecciones de 2022.

Qué cambia después del 25 de octubre

El balotaje funcionará, entonces, como un punto de inflexión para el futuro judicial del expresidente. Una vez terminada la elección, Nunes Marques podría avanzar con la revisión de la condena independientemente de quién gane. Si Flávio Bolsonaro llega además a la Presidencia, desde enero aparecería otra herramienta política mediante un eventual indulto.

Por eso, Bolsonaro no queda automáticamente en libertad si su hijo gana, pero un triunfo de Flávio ampliaría considerablemente las vías políticas disponibles para intentar modificar su situación. A las acciones judiciales de la defensa se sumarían el Poder Ejecutivo y un Congreso en el que el bolsonarismo quedó fortalecido tras las elecciones legislativas.