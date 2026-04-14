Chile le pone paños fríos a una reunión por el Paso de Agua Negra

La posibilidad de un avance inminente en la integración entre San Juan y Coquimbo volvió a entrar en un terreno de incertidumbre. Pese a las informaciones difundidas en Argentina que daban cuenta de una convocatoria para un nuevo Comité de Frontera entre mediados de abril y principios de mayo, desde el Ejecutivo de la Región de Coquimbo salieron a desmentir categóricamente que exista tal reunión programada en el corto plazo.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá , fue el encargado de bajarle el tono a las versiones que circulaban en Buenos Aires y San Juan. "Según antecedentes oficiales, no se ha planificado un encuentro binacional de fronteras en el corto plazo", afirmó la autoridad chilena en declaraciones al diario El Día, enfatizando que no hay confirmación institucional que respalde los anuncios realizados del lado argentino.

La movida desde Argentina, impulsada por Cancillería, buscaba sentar a la mesa a organismos clave como Vialidad Nacional y Provincial, Aduanas y el Gobierno de San Juan . El objetivo central era analizar tres propuestas concretas para que el camino internacional pueda operar hasta 10 meses al año, incluyendo desde mejoras en radios de giro para camiones hasta la pavimentación de los más de 30 kilómetros pendientes en territorio sanjuanino.

Sin embargo, para Chile , los tiempos son otros. Juliá reconoció que el interés por fortalecer el corredor bioceánico existe, pero advirtió que "ello aún no es una realidad, pues requiere tiempo, coordinación bilateral y el cumplimiento de procedimientos".

El enfriamiento de la reunión ocurre en un contexto de cambio de clima político en el país trasandino tras la elección de José Antonio Kast como Presidente, lo que en teoría facilitaría el diálogo por la afinidad ideológica con la administración de Javier Milei. No obstante, las autoridades chilenas insisten en que cualquier avance debe gestionarse por canales oficiales para evitar "interpretaciones erróneas".

Por su parte, el delegado presidencial, Víctor Pino, coincidió en la importancia de pavimentar los tramos pendientes para reactivar la economía, pero subrayó que se debe atender primero la infraestructura regional actual.

El rol del nuevo embajador

Una de las cartas que podría destrabar el diálogo es la reciente designación de Gonzalo Uriarte como embajador de Chile en Argentina. Uriarte tiene un vínculo estrecho con la zona por haber sido senador por Coquimbo, lo que despierta una luz de esperanza en San Juan para que la integración deje de ser una expresión de deseos y se convierta en una agenda de trabajo concreta.