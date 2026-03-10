Coqui Chica argumentó por qué sólo habló una palabra el año pasado en el recinto: "Me lo he tomado con paciencia"

El diputado nacional por San Juan, Jorge "Coqui" Chica consideró que analizar el desempeño legislativo en el Congreso de la Nación y dar "solamente una valoración de las alocuciones dentro del recinto, me parece que escueta" aseguró en una entrevista con Radio Sarmiento.

Respecto a un informe que da cuenta que durante el 2025 el sanjuanino no tuvo intervenciones durante las sesiones, el legislador de Unión por la Patria consideró que se da la situación de que, por ejemplo, en la última sesión "Germán Martínez, que es jefe de nuestro bloque, solicitaban esa labor parlamentaria, solamente habían permitido 16 diputados de la oposición hablar, de lo cual nosotros también somos más de 90 diputados", justificó.

Luego recordó que Ángel Piccheto les dijo a los jóvenes que recién ingresaban que él "habló al segundo año y nos dijo: 'por favor escuchen para que ustedes puedan tomar datos y sus argumentos sean validativos'"compartió Chica.

El diputado sanjuanino se refirió a su trabajo en comisiones donde aseguró que es muy activo y adelantó que espera inscribirse en 8 este año. "Entonces uno va trabajando primero en las comisiones, que es donde uno puede hacer los grandes aportes".

Chica insistió que todo tiene que ver con "las oportunidades que se han dado", y que "ahora se ha dado marcando, sobre todo en mi posición con respecto a un tema tan sensible como la baja de la imputabilidad" puntualizó.

El diputado retrucó con ironía que el periodista le marcara que sólo había dicho "una palabra en todo el 2025: 'Me abstengo'" y Chica le aclaró, "Son dos".

Y luego dirigió a los sanjuaninos para aclararles que "tienen una representatividad muy importante de todos los diputados".

Chica insistió en su participación en comisiones, que puede verse en "Diputados TV, he tenido realmente mi participación muy fuerte" y luego reflexionó sobre la falta de intervenciones durante las sesiones: "Sí, la verdad que ha faltado los primeros años, pero me lo he tomado con paciencia, para hablar, ¿no?"

"Si nosotros tenemos una posibilidad que hablen cinco diputados de nuestro bloque y tenemos secretarios generales de sindicatos dentro de nuestro bloque, imagínese si yo voy a hablar primero que ellos. Entonces hay una situación que se da en algunos aspectos que lamentablemente creo que la historia me pasa a mí con deporte. He sido miembro informante de esa comisión porque he tenido la particularidad de vivirlo de cerca".

Proyectos presentados

Respecto a los proyectos presentados, Chica dijo que ha presentado "más de 70 proyectos porque me ha tocado hacer, sobre todo en la Comisión de Deportes, en las que integro y que he tenido, sobre todo, parte de mi vida en el desarrollo, la ley de la restitución del 1% del ENAR, me ha tocado hacer la apertura de esa sesión con un dictamen favorable de más de 75 firmas, que lamentablemente no pudo llegar al recinto porque llegaron las elecciones de octubre y posteriormente no hubo, un ámbito para poder hacer la citación"

Pero hay otros proyectos que hemos tenido una oportunidad enorme dentro de la ley de discapacidad, dos de los artículos de la ley han sido propuestas por el equipo que me acompaña, son muy importantes y, sobre todo, también en el dictamen último de la reforma laboral, la importancia que hemos tenido de hacer aportes nosotros, que no está contemplado en la reforma laboral las personas con discapacidad, porque son una de las comisiones en las que integro" detalló.