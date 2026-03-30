    • 30 de marzo de 2026 - 17:54

    Corte de Justicia de San Juan recibió al Foro de Abogados y acordaron fortalecer el diálogo institucional

    El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, mantuvo un encuentro con autoridades del Foro de Abogados donde destacaron la necesidad de trabajo conjunto y diálogo permanente.

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    El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, recibió este lunes 30 de marzo a las autoridades del Directorio del Foro de Abogados en un encuentro institucional que se llevó a cabo en la Sala de Situación y Acuerdos.

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    La delegación estuvo encabezada por el presidente del Foro, José Salinas, junto a la vicepresidenta Gabriela Ramos Rojas, y los miembros del directorio: Macarena del Valle Bravo López, Horacio Nicolás Carrizo, Vanesa Coria, Adrián Miranda y Emanuel Torés.

    Durante la reunión, Olivares Yapur expresó su reconocimiento por la visita y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema judicial. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener instancias de diálogo permanente y valoró la participación activa del Foro en los procesos de revisión y transformación del servicio de justicia en la provincia.

    Por su parte, Salinas destacó el carácter positivo del encuentro y la posibilidad de establecer vínculos institucionales. “Estamos muy agradecidos por la invitación del Presidente de la Corte de Justicia de San Juan. Pudimos conocernos y entablar una conversación breve pero muy importante y fructífera para el abogado litigante”, señaló.

    Además, indicó que durante la reunión se abordaron distintos temas de interés planteados por los profesionales del derecho y resaltó el compromiso de ambas partes para mantener una comunicación fluida. “Lo fundamental es la promesa mutua de un diálogo fluido con la Corte”, concluyó.

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