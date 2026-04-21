    • 21 de abril de 2026 - 21:37

    Denunciaron al juez que frenó la reforma laboral y piden prisión

    La política judicial suma tensión: denunciaron al juez que suspendió la reforma laboral y reclaman prisión e inhabilitación por abuso de autoridad.

    La política judicial se tensiona tras la denuncia contra el juez Raúl Horacio Ojeda por frenar la reforma laboral.

    La política judicial se tensiona tras la denuncia contra el juez Raúl Horacio Ojeda por frenar la reforma laboral.

    Foto:

    La política y la Justicia quedaron en el centro de la polémica tras la denuncia contra el juez Raúl Horacio Ojeda, quien suspendió la aplicación de la reforma laboral. El caso, que ya tiene impacto institucional, incluye pedidos de prisión e inhabilitación.

    Leé además

    La Corte Suprema definirá el conflicto.

    El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema la suspensión de varios artículos de la reforma laboral con un "per saltum"
    La política marcó el discurso de Villarruel tras ausentarse del homenaje al papa Francisco.

    Villarruel, ausente en la misa por el papa Francisco, apuntó contra la "casta" y tensó más al Gobierno

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Política judicial bajo la lupa

    La denuncia fue presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), encabezado por Juan Méndez, quien acusó al magistrado de abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar que suspendió la Ley de Modernización Laboral en todo el país.

    Según el escrito, el juez tomó una decisión con efectos federales pese a ser un juzgado ordinario, lo que habría afectado a millones de contratos laborales y generado un fuerte impacto institucional.

    Los argumentos contra el juez

    La presentación sostiene que Ojeda actuó de manera irregular al extender la suspensión a artículos que no habían sido cuestionados, vulnerando el derecho de defensa del Estado. Además, remarcan que la medida fue dictada con celeridad inusual, sin respetar los plazos legales previstos.

    Otro punto crítico es que el juez luego revocó parcialmente su propia decisión, basándose en un informe que, según la denuncia, no fue incorporado formalmente al expediente.

    Pedido de prisión e inhabilitación

    El denunciante sostiene que el accionar del magistrado encuadra en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley.

    También se analiza la posible figura de prevaricato, lo que implicaría que el juez habría fallado a sabiendas en contra de la normativa vigente, agravando su situación judicial.

    Impacto en la reforma laboral

    La suspensión de la ley generó incertidumbre jurídica en todo el sistema laboral, afectando tanto a empleadores como a trabajadores. Además, la denuncia cuestiona que el fallo contradice precedentes de la Corte Suprema que limitan este tipo de medidas.

    El caso abre ahora un nuevo frente en la política argentina, donde la relación entre el Gobierno, la Justicia y los actores sindicales vuelve a quedar bajo tensión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La política argentina entra en debate tras el anuncio de Javier Milei sobre eliminar las PASO.  

    Milei impulsa reforma electoral y busca eliminar las PASO

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La política marcó la ausencia de Villarruel en la misa por el papa Francisco en Luján. 

    Villarruel faltó a misa por Francisco para evitar a Adorni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    a castaneda no le asusta volver a la intendencia de calingasta y no descarta la opcion orreguista si el pj le cierra la puerta

    A Castañeda "no le asusta" volver a la intendencia de Calingasta y no descarta la opción orreguista si el PJ le cierra la puerta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Milei con el Papa Francisco.

    El mensaje de Milei a un año de la muerte de Francisco: "El argentino más importante de toda la historia"

    Por Redacción Diario de Cuyo