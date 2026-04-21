Denunciaron al juez que frenó la reforma laboral y piden prisión

La política y la Justicia quedaron en el centro de la polémica tras la denuncia contra el juez Raúl Horacio Ojeda , quien suspendió la aplicación de la reforma laboral. El caso, que ya tiene impacto institucional, incluye pedidos de prisión e inhabilitación.

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La denuncia fue presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) , encabezado por Juan Méndez, quien acusó al magistrado de abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar que suspendió la Ley de Modernización Laboral en todo el país.

Según el escrito, el juez tomó una decisión con efectos federales pese a ser un juzgado ordinario, lo que habría afectado a millones de contratos laborales y generado un fuerte impacto institucional.

La presentación sostiene que Ojeda actuó de manera irregular al extender la suspensión a artículos que no habían sido cuestionados , vulnerando el derecho de defensa del Estado. Además, remarcan que la medida fue dictada con celeridad inusual , sin respetar los plazos legales previstos.

Otro punto crítico es que el juez luego revocó parcialmente su propia decisión , basándose en un informe que, según la denuncia, no fue incorporado formalmente al expediente.

Pedido de prisión e inhabilitación

El denunciante sostiene que el accionar del magistrado encuadra en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley.

También se analiza la posible figura de prevaricato, lo que implicaría que el juez habría fallado a sabiendas en contra de la normativa vigente, agravando su situación judicial.

Impacto en la reforma laboral

La suspensión de la ley generó incertidumbre jurídica en todo el sistema laboral, afectando tanto a empleadores como a trabajadores. Además, la denuncia cuestiona que el fallo contradice precedentes de la Corte Suprema que limitan este tipo de medidas.

El caso abre ahora un nuevo frente en la política argentina, donde la relación entre el Gobierno, la Justicia y los actores sindicales vuelve a quedar bajo tensión.