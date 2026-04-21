    • 21 de abril de 2026 - 21:16

    Villarruel, ausente en la misa por el papa Francisco, apuntó contra la "casta" y tensó más al Gobierno

    La política suma tensión: Villarruel explicó su ausencia en Luján y cuestionó la misa por el papa Francisco por considerarla politizada.

    La política marcó el discurso de Villarruel tras ausentarse del homenaje al papa Francisco.

    La política marcó el discurso de Villarruel tras ausentarse del homenaje al papa Francisco.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La política argentina volvió a sumar un capítulo de fuerte tensión tras las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien justificó su ausencia en el homenaje al papa Francisco en Luján. La funcionaria afirmó que el acto “se había politizado” y lanzó duras críticas.

    Leé además

    La política marcó la ausencia de Villarruel en la misa por el papa Francisco en Luján. 

    Villarruel faltó a misa por Francisco para evitar a Adorni
    Milei con el Papa Francisco.

    El mensaje de Milei a un año de la muerte de Francisco: "El argentino más importante de toda la historia"

    Política y críticas a la “casta”

    Desde la Basílica María Auxiliadora de Almagro, donde decidió rendir homenaje, Villarruel fue contundente: “Me pareció que estaba lo peor de la casta política”. La vicepresidenta explicó que eligió ese lugar por su valor simbólico, ya que allí fue bautizado el papa Francisco, pero rápidamente dejó en claro el trasfondo político de su decisión.

    Según sostuvo, la ceremonia central en Luján perdió su sentido original de recogimiento y se transformó en un espacio de exposición de dirigentes.

    El motivo de su ausencia en Luján

    Villarruel remarcó que la misa realizada en la Basílica de Luján “se había politizado”, lo que motivó su decisión de no asistir. Para la titular del Senado, el acto dejó de ser un homenaje espiritual para convertirse en un escenario atravesado por intereses políticos.

    Además, reafirmó su postura: “Yo soy coherente con mis creencias”, marcando distancia tanto del evento como de varios de los dirigentes presentes.

    Quiénes participaron del acto central

    La misa en Luján reunió a figuras clave del oficialismo y la oposición, entre ellos Manuel Adorni, Axel Kicillof, Martín Menem y otros funcionarios nacionales y provinciales. También participaron miles de fieles que colmaron el santuario para recordar al papa Francisco.

    El acto estuvo encabezado por el arzobispo Marcelo Colombo, quien centró su mensaje en la unidad y el legado social del pontífice.

    Más tensión dentro del Gobierno

    Las declaraciones de Villarruel profundizan las diferencias dentro del oficialismo. La vicepresidenta, que actualmente se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, volvió a marcar un perfil propio y crítico.

    Su decisión de realizar un homenaje alternativo, “sin estridencias ni politiquería”, según su entorno, deja en evidencia una nueva señal de distanciamiento en la interna del Gobierno y suma incertidumbre al escenario político.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La política judicial se tensiona tras la denuncia contra el juez Raúl Horacio Ojeda por frenar la reforma laboral.

    Denunciaron al juez que frenó la reforma laboral y piden prisión

    La política argentina entra en debate tras el anuncio de Javier Milei sobre eliminar las PASO.  

    Milei impulsa reforma electoral y busca eliminar las PASO

    Por Redacción Diario de Cuyo
    a castaneda no le asusta volver a la intendencia de calingasta y no descarta la opcion orreguista si el pj le cierra la puerta

    A Castañeda "no le asusta" volver a la intendencia de Calingasta y no descarta la opción orreguista si el PJ le cierra la puerta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El fallecido juez Juan Luis Romero, el último en ocupar el cargo.-

    La Corte comunicó la vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz a la Magistratura y el concurso es inminente

    Por Fernando Ortiz