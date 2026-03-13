Dos sanjuaninos renunciaron al "dietazo" en el Senado que llevaba el sueldo a casi $12 millones

Los senadores comunicaron su decisión. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, son los senadores por San Juan que hasta ahora rechazaron el incremento.

En medio de la polémica por el denominado “dietazo” en la Cámara alta, el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que renunciará al aumento salarial previsto para los legisladores. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde justificó la decisión en el difícil contexto económico del país. Luego se le sumó Bruno Olivera, de LLA.

“En una Argentina golpeada por la economía, y donde millones de familias hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, la política no puede vivir de espaldas a la realidad. Por eso, he decidido renunciar al aumento salarial previsto para quienes integramos el Senado de la Nación”, escribió el legislador sanjuanino.

En el caso de la senadora de Unión por la Patria, Celeste Giménez, cercana a La Cámpora, la posibilidad de renunciar al aumento no está en consideración por ahora, según indicaron fuentes del entorno. Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera, de acuerdo a la información, consultó con la conducción de La Libertad Avanza y decidió seguir el mismo camino: no aceptar el aumento.

El incremento salarial que generó la polémica se vincula con el acuerdo alcanzado entre los sindicatos del Congreso y las autoridades parlamentarias, que establecieron una suba progresiva del 12,5% para el período comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Embed En una Argentina golpeada por la economía, y donde millones de familias hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, la política no puede vivir de espaldas a la realidad. Por eso, he decidido renunciar al aumento salarial previsto para quienes integramos el Senado de la… pic.twitter.com/vbDL3lWZQs — Sergio Uñac (@sergiounac) March 13, 2026 El esquema contempla un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero —lo que representa un 6,85% acumulado—, seguido por un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.