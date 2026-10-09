El Gobierno negocia cambios en discapacidad y tierras para sumar apoyos al Presupuesto 2027

El Gobierno nacional comenzó a flexibilizar algunas de sus posiciones en el Congreso en busca de acuerdos con los bloques que necesita para avanzar con el Presupuesto 2027 y otros proyectos considerados prioritarios. Las principales concesiones aparecen por ahora en dos áreas sensibles: discapacidad y extranjerización de tierras rurales .

Las conversaciones involucran principalmente al PRO, la UCR, el MID y espacios provinciales que suelen acompañar al oficialismo, pero que plantearon objeciones a distintos puntos de la agenda legislativa. La estrategia también se cruza con otra discusión de peso: la intención del Ejecutivo de avanzar con la suspensión de las PASO , para lo que necesitará respaldo de gobernadores y legisladores aliados.

Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue el tratamiento del área de discapacidad dentro del proyecto presupuestario. Frente a los reclamos, el oficialismo se comprometió a eliminar la reforma que había incorporado al Presupuesto 2027 y comenzó a trabajar en una iniciativa específica.

Según trascendió, el nuevo proyecto recuperaría varios elementos contemplados en la Emergencia en Discapacidad , entre ellos el nomenclador único para las prestaciones, mecanismos de actualización por inflación, la posibilidad de compatibilizar una pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso a la pensión.

Sin embargo, todavía quedan aspectos por definir. Los aliados reclaman que quede expresamente establecido que las prestaciones tendrán actualización mensual por inflación y también piden precisiones sobre el cronograma para cancelar compensaciones pendientes. El oficialismo pretende llevar el tema al recinto el 21 de octubre .

Tierras: analizan volver a establecer un límite para extranjeros

El segundo movimiento se produjo alrededor de la compra de tierras rurales por capitales extranjeros. El Gobierno analiza incorporar restricciones dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y comenzará a ser tratado en comisiones de Diputados el próximo 14 de octubre.

Una de las alternativas que reúne respaldo es recuperar el límite que permitía que hasta un 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio pudiera quedar en manos extranjeras. Ese tope había sido eliminado por el DNU 70/23, aunque la discusión volvió al centro de la escena después de recientes movimientos judiciales vinculados con la norma.

Todavía no existe una redacción definitiva. Algunos bloques plantean volver directamente al esquema previo, mientras que otros están dispuestos a discutir un porcentaje superior.

El Presupuesto y las PASO, detrás de la negociación

Las conversaciones también comenzaron a extenderse hacia el reparto de recursos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibieron planteos de la UCR sobre el financiamiento universitario y pedidos de los bloques provinciales respecto de las obras que serán incorporadas al Presupuesto del próximo año, especialmente en materia vial.

Ese diálogo será clave para el tratamiento del Presupuesto, pero también para otra prioridad del Gobierno: modificar el calendario electoral mediante la suspensión de las PASO. Para avanzar con esa iniciativa, el oficialismo necesita sostener acuerdos con gobernadores y diputados provinciales.

En paralelo, la oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre, un día después del inicio del tratamiento en comisión del proyecto de Propiedad Privada. Para abrir el recinto necesitará reunir 129 diputados, un número que todavía está sujeto a las negociaciones de los próximos días.