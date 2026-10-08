El Gobierno sanjuanino presentó una cautelar y la Justicia ordenó que vuelvan los colectivos

Mientras continúa este jueves la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo entre los representantes de los trabajadores y las empresas de transporte, el Gobierno de San Juan confirmó que presentó una medida cautelar para que los colectivos vuelvan a circular con normalidad.

La información fue dada a conocer por el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, durante una entrevista con Radio Colón, y luego ratificada a DIARIO DE CUYO por la ministra de Gobierno, Laura Palma. La funcionaria confirmó la presentación judicial ante el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán, que ordenó que vuelvan a prestar el servicio.

Según explicó Colombo, la medida busca que se cumpla la conciliación obligatoria y que las empresas vuelvan a prestar el servicio mientras continúa la discusión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresario por el reclamo salarial y la deuda que los trabajadores aseguran que mantienen las compañías.

La audiencia convocada para este jueves comenzó a las 11.30 y todavía se encuentra en desarrollo. Hasta el momento no hubo un acuerdo que permita levantar la medida de fuerza, por lo que el transporte público continúa paralizado en toda la provincia.

Colombo cuestionó que el conflicto haya terminado afectando directamente a los usuarios. "El mayor problema" es, según planteó, que los sanjuaninos quedaron "de rehén" de una disputa entre el gremio y las empresas.

El funcionario sostuvo además que hubo incumplimientos de la normativa laboral. Mencionó que la medida de fuerza fue sorpresiva, que se realizó pese a que había una conciliación obligatoria vigente y que tampoco se garantizó la prestación mínima de un servicio considerado esencial.

"El gremio tiene todo su derecho de hacer lo que tiene que hacer, pero los formalismos, la normativa y la ley hay que cumplirla", sostuvo.

En ese sentido, Colombo señaló que tanto las empresas como los trabajadores pueden quedar expuestos a sanciones por el conflicto, aunque remarcó especialmente la responsabilidad de los empresarios en garantizar la prestación del servicio. "El empresario tiene que garantizar el servicio esencial", afirmó, y mencionó que las sanciones pueden incluir multas y otras medidas previstas en la legislación.

El jefe de Asesores también defendió el esfuerzo económico que realiza la Provincia para sostener el sistema de transporte. Recordó que el Gobierno nacional dejó de aportar los fondos que durante años financiaron parte del costo del boleto y que actualmente la Provincia afronta el 100% de esos recursos.

A eso sumó el impacto del boleto estudiantil gratuito, una política que el Gobierno provincial considera central para sostener la asistencia al sistema educativo. Colombo afirmó que esa medida permitió que un 23% de estudiantes se reincorporara a sus estudios y que prácticamente se terminara con la deserción escolar.

"Todo eso la pone la provincia", remarcó, al insistir en que los fondos destinados al transporte son recursos provinciales.

En paralelo, Colombo apuntó contra las empresas por tratarse de un servicio concesionado por el Estado. En su visión, el hecho de que exista una discusión económica con los trabajadores no las exime de cumplir las condiciones de la concesión, entre ellas la obligación de garantizar el servicio esencial y las guardias mínimas.

El funcionario también hizo una referencia política al origen de las concesiones del transporte y cuestionó que algunas empresas hayan recibido una prórroga por ocho años durante la gestión anterior. "Alguno capaz que está devolviendo favores a un gobierno que se fue", dijo, aunque aclaró que no estaba afirmando que esa fuera la razón de la interrupción del servicio.

Más allá de esas acusaciones y del reclamo salarial que dio origen al conflicto, Colombo insistió en que la prioridad del Gobierno es que se restablezca el transporte. "El Estado va a poner todo el esfuerzo, el diálogo y lo que tenga que hacer", afirmó.