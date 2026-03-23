El guiño de la Casa Rosada a la gestión de Marcelo Orrego con el reparto de ATN en marzo

El gobierno de Javier Milei ejecutó en apenas dos días —entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo— el mayor reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en lo que va del año, con una transferencia total de $47.000 millones a 11 provincias, en una jugada que volvió a poner en evidencia la lógica política detrás de la distribución de recursos.

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Según datos relevados por la consultora Politikon Chaco, el reparto tuvo como principales beneficiarios a Corrientes ($8.000 millones), Mendoza ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones). En un segundo pelotón aparece San Juan ($4.000 millones), junto a Misiones y Chaco, con montos menores pero igualmente significativos en el actual contexto de ajuste fiscal.

La inclusión de San Juan en este esquema sucede en un contexto de colaboración a la gobernabilidad. La provincia se ubica dentro del grupo de distritos que, sin formar parte del núcleo duro de mandatarios provinciales que se pintaron con el tono violeta de La Libertad Avanza, mantienen canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada y han mostrado disposición a acompañar iniciativas clave del oficialismo en el Congreso.

Este posicionamiento coloca a la administración de Marcelo Orrego en una zona intermedia: lejos de los acuerdos electorales formales que sí sellaron mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Rios) o Leandro Zdero (Chaco), pero también distante de los gobernadores más confrontativos con el Ejecutivo nacional como los kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

En ese marco, el envío de ATN a San Juan puede -debe- leerse como un gesto político de la gestión de Milei para sostener una relación funcional con provincias consideradas “dialoguistas”.

El informe señala que el volumen distribuido en marzo implicó un crecimiento real del 129% respecto a febrero, cuando se habían girado $20.000 millones. En términos interanuales, el aumento fue del 98,5% frente a marzo de 2025.

Además, en el acumulado del primer trimestre, el reparto de ATN alcanzó los $74.000 millones, lo que representa una suba real del 29% en comparación con el mismo período del año pasado.

Este incremento refleja un uso más intensivo de los ATN por parte del Gobierno nacional, una herramienta discrecional que históricamente ha sido utilizada para asistir financieramente a las provincias, pero también para construir y sostener alianzas políticas.

El reparto también incluyó a provincias como Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén, cuyos gobernadores —Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Ignacio Torres y Rolando Figueroa— también mantienen vínculos fluidos con la gestión libertaria.

Varios de ellos, junto a Orrego, participaron recientemente de actividades oficiales en el exterior, como el Argentina Week en Nueva York, lo que refuerza la idea de un esquema de cooperación política con la gestión de Milei.

Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $14.000 millones ($3.000 millones en enero y febrero y los $ 8.000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $9.500 millones ($4.000 millones en febrero y $5.500 millones este mes) y Salta queda tercera con $7.500 millones ($4.000 millones en febrero y $3.500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($7.000 millones totales), Chubut ($6.500 millones), Entre Ríos $6.000 millones), Jujuy ($5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2500 millones.

Casi al cierre del primer trimestre, los ATN girados totalizan $74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%. En los diálogos por los repartos de fondos que los gobernadores mantienen de manera permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, le vienen insistiendo que solo el reparto de estos Aportes no alcanza frente a la caída de la coparticipación por la baja de la recaudación nacional y a la de sus propios ingresos por que la mejora de la actividad no llega a todos los sectores

En los primeros dos años de la gestión de Javier Milei quedaron en manos de Nación ATN por el equivalente, en pesos constantes a diciembre,al 5,2% del superávit primario acumulado por sector público no financiero nacional (SPNF). La cifra de $1.838.229 millones se reparte en partes casi iguales entre 2024, cuando el Ministerio de Economía ejecutó apenas el 7,3% del total del fondo, y el año pasado, cuando distribuyó entre las provincias solo el 21,9%.