La Legislatura prende las luces: convocaron a la sesión preparatoria antes del discurso de Orrego

La Cámara de Diputados de San Juan puso la fecha para el arranque institucional del 2026.

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A días del inicio formal del período legislativo en San Juan, la Cámara de Diputados comenzará a mover sus piezas con la convocatoria a la sesión preparatoria, paso previo al mensaje anual que brindará el gobernador Marcelo Orrego el próximo 1 de abril.

El encuentro fue fijado para el jueves 26 de marzo a las 10 horas y marcará el arranque institucional de la actividad parlamentaria. Aunque se trata de una instancia protocolar, su contenido es clave para ordenar el funcionamiento del cuerpo durante todo el año legislativo.

Según la convocatoria oficial, los diputados abordarán exclusivamente dos puntos. Por un lado, la integración de la Comisión de Exterior, un órgano central en la dinámica legislativa ya que articula aspectos organizativos y de coordinación entre los distintos bloques. En ese marco, se recuerda que la denominada Comisión de Interior —de funcionamiento interno— se conforma con los presidentes de bloque, lo que garantiza representación política en las decisiones operativas.