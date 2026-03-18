Orrego, en la asunción de la Plana Mayor de la Policía y la entrega de patrulleros: "Cuando nos tocó asumir, estaban vencidos hasta los chalecos"

En un acto de profundo contenido institucional para las fuerzas de seguridad locales, el gobernador Marcelo Orrego presidió la ceremonia de asunción de la nueva cúpula de la Policía de San Juan y la entrega de ascensos para el personal. El mandatario calificó la jornada como "un día muy significativo, un día que tiene que ver muchísimo con la vida institucional de nuestra provincia, de lo particular de la provincia de San Juan, a la Policía de San Juan me estoy refiriendo, que viene transitando digamos una vida ya de más de un siglo y medio".

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La ceremonia formalizó designaciones clave para el funcionamiento de la fuerza. Orrego destacó "la posibilidad de poder nombrar al subjefe de la policía, Germán Videla, y además también en el mismo momento a la Plana Mayor de la Policía ". Asimismo, el gobernador puso de relieve el reconocimiento a la trayectoria de los efectivos al confirmar "los más de mil ascensos, en este caso son mil veintiocho ascensos que hemos determinado que se den este año".

En su mensaje hacia las filas policiales, el titular del Ejecutivo provincial dedicó un párrafo especial de agradecimiento a los distintos escalafones. "Felicitar absolutamente a todos, al personal subalterno que es un trabajo realmente silencioso pero el que trabaja todos los días en los barrios, que está en los momentos de emergencia, a lo que significa también a los suboficiales mayores que tienen una tarea de liderazgo que cumplir", expresó el mandatario ante los presentes.

Sin embargo, el discurso también incluyó un fuerte diagnóstico sobre el estado en el que se encontraba la institución al inicio de su gestión. El gobernador fue tajante al recordar que "cuando nos tocó asumir, estaban vencidos hasta los chalecos" .

En ese sentido, enumeró las inversiones realizadas para revertir la desinversión logística: "comparamos pistolas, compramos chalecos, compramos autos, camionetas, modernizamos, pusimos nuevas cámaras también".

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Respecto al sistema de videovigilancia, una herramienta clave para la prevención del delito, Orrego subrayó un cambio drástico en la operatividad de los dispositivos en San Juan. "En ese momento funcionaban menos del 50% de las cámaras y hoy están el 100% funcionando", aseguró el gobernador.

Finalmente, el mandatario ratificó la continuidad de su plan de seguridad para garantizar la operatividad de la fuerza, concluyendo que "por supuesto vamos a seguir trabajando para que la policía se encuentre realmente bien protegida en el momento de actuar".

NUEVO SUBJEFE DE POLICÍA

El nuevo subjefe Germán Videla cuenta con casi tres décadas de trayectoria dentro de la institución: ingresó en 1997, es licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y actualmente -hasta el momento de la designación- se desempeñaba como jefe del Departamento Administración en la Jefatura de Policía.

Según los datos a los que accedió este diario, a lo largo de su carrera Videla ocupó cargos clave en comisarías, áreas de investigaciones y unidades judiciales, incluyendo la Sección Homicidios y distintas dependencias operativas.