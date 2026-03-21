Difunta Correa renovada: el paraje ofrece desde una nueva zona gastronómica y comercial hasta más parrilleros

El paraje Difunta Correa , en Caucete , atravesó una de las transformaciones más importantes de su historia reciente. A través de un plan integral de obra que realizó el Gobierno de San Juan , el paraje ahora cuenta con n ueva infraestructura y mejores servicios . Esto se pudo observar anoche cuando el gobernador, Marcelo Orrego inauguró gran parte de los trabajos.

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A través de un conjunto de obras integrales , el paraje ubicado en Vallecito fue renovado con n ueva infraestructura, mejores servicios y espacios pensados para acompañar el crecimiento sostenido de visitantes que llegan desde distintos puntos del país y del mundo. Desde el inicio de la gestión, el gobernador Marcelo Orrego impulsó la decisión de intervenir este lugar emblemático de la provincia.

La refacción y renovación de la zona comercial fue una de las intervenciones más destacadas en la Difunta Correa.

Las intervenciones abarcaron distintos sectores. Se renovaron áreas comerciales y gastronómicas, se incorporaron nuevos espacios para la circulación peatonal y se mejoraron veredas, accesos y sectores de permanencia. También se sumaron bancos, áreas de descanso, parrilleros y equipamiento urbano para que los visitantes puedan disfrutar del lugar con mayor comodidad.

La transformación incluyó además mejoras en la iluminación, cartelería orientativa y señalización dentro del predio, facilitando el recorrido de quienes llegan por primera vez. La accesibilidad fue otro de los ejes de las intervenciones, incorporando rampas y soluciones que permiten que personas mayores, niños y personas con discapacidad puedan desplazarse con mayor facilidad.

55155671472_2cf3d3f517_k La Difunta Correa tiene un sector de parrilleros más amplia y con más mobiliario.

En paralelo, se incorporaron nuevos elementos que fortalecen la identidad del lugar, como los tótems que marcan los ingresos y un nuevo escenario destinado a actividades culturales y encuentros comunitarios.

Mejor la circulación y recorrido en la Difunta Correa

Se realizaron diversas intervenciones destinadas a mejorar la circulación, la orientación de los visitantes y las condiciones de seguridad. Uno de los trabajos principales fue la pavimentación de la calle central, que permite recorrer el lugar y conecta los distintos sectores del paraje.

En paralelo, se realizaron mejoras en veredas y cordones a lo largo del recorrido, lo que permitió recuperar sectores que presentaban deterioro o irregularidades y garantizar trayectos más. También se intervino en el sistema de iluminación, restaurando luminarias existentes e incorporando nuevas unidades en distintos sectores.

difunta correa6 La pavimentación de la calle principal y de los accesos mejoró la circulación en el paraje.

Las obras incluyeron además tareas de puesta en valor de distintos espacios, como la restauración del entorno del tradicional reloj de sol de la Difunta Correa, y la restauración de la antigua estación de servicio ubicada en uno de los accesos.

Actividad comercial y gastronómica más ordenada

Una de las transformaciones más visibles dentro del complejo es la refacción y reorganización del sector comercial y gastronómico. La intervención permitió recuperar esos espacios de circulación y reorganizar la actividad comercial mediante el retiro de estructuras precarias y la mejora de las construcciones existentes. También se realizaron tareas de limpieza, reparación de techos, muros y solados, con el objetivo de poner en valor las edificaciones originales y mejorar la imagen general del sector.

Además, se incorporaron módulos semicubiertos y estructuras livianas que funcionan como expansión de los locales gastronómicos, generando sectores protegidos del sol y áreas más cómodas. Las obras también incluyeron la ejecución de nuevos solados, rampas y escaleras, lo que permitió mejorar la accesibilidad.

Dentro de este proceso de reorganización también se realizaron mejoras en los sanitarios ubicados en este sector del complejo. Los trabajos incluyeron el reacondicionamiento general de las instalaciones, mejoras en los revestimientos, pisos y artefactos sanitarios, así como la adecuación de los espacios para garantizar mejores condiciones de higiene, funcionalidad y mantenimiento.

También se trabajó en la optimización de las instalaciones sanitarias y de desagüe, junto con tareas de mantenimiento de las redes existentes y mejoras en la ventilación y la iluminación de los núcleos de baños.

Ingreso de vehículos a la Difunta Correa más ordenado

La renovación del complejo también incorporó infraestructura destinada a ordenar la llegada de vehículos. Uno de los proyectos fue la construcción de un nuevo estacionamiento con capacidad para 202 vehículos, de los cuales 50 cuentan con sectores semicubiertos mediante estructuras metálicas. La intervención se desarrolló sobre una superficie aproximada de 9.000 metros cuadrados y contempla áreas de circulación vehicular, iluminación y desagües pluviales para garantizar el correcto funcionamiento del espacio.

55156813214_6789ae7149_k El paraje de la Difunta Correa luce más ordenado y seguro tras las obras de refacción y remodelación.

A esta infraestructura se suma la construcción del Parador de Camiones Difunta Correa, pensado para camioneros y viajeros que transitan por la Ruta Nacional 141 y utilizan el lugar como punto de descanso durante sus recorridos. El parador cuenta con dársenas de estacionamiento para camiones con estructuras semicubiertas, un núcleo sanitario con vestuarios y duchas, un sector administrativo y ocho habitaciones individuales destinadas a pernocte, diseñadas para estadías cortas.

El proyecto también incorpora equipamiento para la permanencia de los usuarios, como mesas, bebederos y mobiliario urbano, generando un espacio adecuado para quienes realizan paradas durante sus trayectos.

La obra prevé una capacidad de uso simultáneo para alrededor de 12 camiones y una ocupación estimada de hasta 30 personas, considerando tanto a quienes utilizan las habitaciones como a quienes descansan en sus vehículos o hacen uso de las instalaciones.

Más parrilleros y comodidad en el paraje

La intervención permitió reorganizar y mejorar el sector de parrilleros mediante una renovación integral del equipamiento y la incorporación de nueva infraestructura. En total, se trabajó sobre 108 parrilleros existentes, de los cuales 88 fueron reconstruidos y 20 reacondicionados, y además se incorporaron 30 parrilleros nuevos, ampliando significativamente la capacidad del sector.

También se sumaron 22 mesas nuevas ejecutadas en hormigón armado, pensadas para garantizar mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo, junto con 4 fogones adicionales y 11 basureros que contribuyen al orden y mantenimiento del lugar.

Las obras incluyeron además la ejecución de más de 1.000 metros cuadrados de pisos en áreas de parrilleros y circulaciones, junto con aproximadamente 1.034 metros cuadrados de senderos, lo que permitió conectar sectores que antes se encontraban aislados entre sí y mejorar la accesibilidad dentro del predio.

Como parte de esta reorganización también se incorporaron nuevos puentes peatonales, que facilitan el cruce de los cursos de agua presentes en el terreno y permiten vincular de manera más directa distintos sectores del complejo, favoreciendo la circulación de los visitantes.

Otro aspecto importante de la intervención fue la eliminación de barreras físicas y la nivelación de distintos sectores del terreno, facilitando el desplazamiento de las personas y permitiendo que estos espacios puedan ser utilizados con mayor comodidad. La disposición del mobiliario y los fogones se diseñó respetando el entorno natural del lugar, buscando generar áreas de sombra y descanso que se integren al paisaje sin alterar el carácter tradicional del sitio.