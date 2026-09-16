El inesperado protagonismo de San Juan en la elección del Consejo de la Magistratura de la Nación: entre el oficialismo y La Cámpora

San Juan quedó inesperadamente metida en la disputa nacional por los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección, que se realizará el 20 de octubre y definirá cuatro consejeros para el período 2026-2030, tiene entre sus protagonistas a dos candidatas que eligieron a la provincia como escenario de sus movimientos.

Por un lado, Claudia Sarmiento, hasta ahora secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de Marcelo Orrego, renunció a su cargo para concentrarse en la campaña. La sanjuanina integra como segunda candidata titular la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, detrás de Alberto Biglieri.

El lugar que ocupa Sarmiento es, en términos electorales, expectante y supone además un reconocimiento dentro de la estructura nacional de la abogacía. La elección es por distrito único, por lo que los cuatro representantes serán elegidos por abogados con matrícula federal de todo el país.

La salida del Gobierno provincial, además, no hubiese sido evitable en caso de resultar electa: el cargo de consejero de la Magistratura es rentado y resulta incompatible con su actual función pública.

Sarmiento es afiliada al PRO en San Juan, referente provincial de Abogados en Acción y tiene recorrido en la política institucional de la abogacía. También fue una de las armadoras de la lista que ganó las elecciones del Foro de Abogados de San Juan en 2025 y que llevó a la presidencia a José Salinas.

Mientras Sarmiento dejó el Gobierno para meterse de lleno en la elección, otra candidata de peso nacional, Itatí Demarchi, eligió San Juan para lanzar su campaña.

La abogada cordobesa es candidata en primer lugar de la lista que reúne al espacio de Juan Manuel Olmos y La Cámpora. En entrevistas con medios de comunicación provinciales, Demarchi destacó su vinculación con Olmos y con la organización que conduce Máximo Kirchner y reivindicó, además, la presencia partidaria en una elección que formalmente corresponde a la representación de los abogados.

La abogada cuenta con el impulso de Diego Segovia, un viejo amigo de Mariano Recalde que se autonomizó del camporismo y se convirtió en un armador de los letrados en los colegios de las provincias. En efecto, Demarchi tendría de movida el respaldo de 30 colegios repartidos en varios distritos.

Demarchi es presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y fundadora de Abogacía Transformadora, agrupación que también tiene presencia en San Juan y que es presidida por el peronista light Marcelo Álvarez.

La elección de San Juan para el lanzamiento no es un dato menor dentro de una disputa que excede ampliamente a los colegios profesionales. La lista de Demarchi se conformó con el respaldo de Olmos y La Cámpora, mientras que otros sectores del peronismo, vinculados a Diego Molea, Martín Llaryora y el Frente Renovador, terminaron jugando por separado.