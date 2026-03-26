    • 26 de marzo de 2026 - 17:31

    El ministro de Infraestructura, Agua y Energía puso en función al nuevo director de Hidráulica

    El Ministerio de Infraestructura confirmó cambios en Hidráulica: José María Ginestar asumió y anunció ejes clave para fortalecer el sistema.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El ingeniero se desempeñaba como Director de Recursos Energéticos.

    Ginestar adelantó los lineamientos de su gestión: “Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales: la ejecución de obras, la obtención de información de primera mano de los regantes y el fortalecimiento de la comunicación interna y externa del Departamento”.

    Este cambio forma parte de una reorganización del esquema de trabajo que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión y que ingresa ahora en una segunda etapa, orientada a consolidar el proceso de mejora del Departamento de Hidráulica.

    La nueva etapa busca fortalecer su crecimiento institucional, incrementar su visibilidad y profundizar el trabajo articulado con los regantes, el Consejo y la comunidad en general, consolidando su rol como un área clave para el desarrollo productivo de la provincia.

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