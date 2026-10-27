El ministro Perea, con DIARIO DE CUYO: 2.240 casas en marcha, contratos directos con constructoras y la letra chica de los sorteos

El Gobierno de San Juan puso en marcha un plan para construir 30 barrios que sumarán 2.240 viviendas en distintos departamentos de la provincia. Pero detrás del anuncio del gobernador Marcelo Orrego hay una serie de definiciones sobre cómo se ejecutarán las obras, qué empresas participarán y cuándo podrán las familias anotarse para acceder a una casa. ¿El presupuesto? 322.000 millones de pesos.

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En una entrevista con DIARIO DE CUYO , el ministro de Infraestructura, Fernando Perea , dio precisiones sobre esos puntos y confirmó que 23 de los proyectos ya están en condiciones de firmar sus contratos.

El funcionario anticipó que la intención es que las empresas se instalen en los terrenos y comiencen a trabajar de inmediato. La ejecución será progresiva, con más de 20 constructoras sanjuaninas involucradas en un esquema que, según explicó, busca distribuir la actividad entre las firmas locales y generar alrededor de 4.500 puestos de trabajo directos.

“Hoy, al mediodía, ya tenemos 23 en condiciones de firmar contrato. El lunes ya estarían directamente en el terreno, empezando a montar todo lo que es el obrador y a comenzar los trabajos”, aseguró Perea.

El plan se financiará con los recursos obtenidos mediante el Bono San Juan, cuya colocación internacional alcanzó los 600 millones de dólares. Se trata del segundo anuncio de inversión que la Provincia vincula con esos fondos, luego de las iniciativas previstas para infraestructura vial. En este caso, el objetivo es poner en marcha nuevos complejos habitacionales en terrenos que ya pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Una de las principales precisiones que aportó Perea fue el mecanismo elegido para contratar las obras. A diferencia de otros proyectos de infraestructura que se adjudican mediante licitaciones, los 30 barrios se ejecutarán a través del sistema de asistencia financiera del IPV, una modalidad que funciona en San Juan desde 1992.

Según explicó el ministro, el organismo cuenta con terrenos en distintos puntos de la provincia y, mediante este sistema, las empresas desarrollan proyectos habitacionales sobre esas propiedades. La herramienta permite avanzar con contrataciones directas, en lugar de recurrir a licitaciones tradicionales.

“Es una norma provincial desde el año 1992, que existe hace más de 30 años, que venimos trabajando de esta manera”, indicó.

Perea sostuvo que el esquema también apunta a sostener el trabajo de las constructoras sanjuaninas. Más de 20 empresas participarán de los proyectos y, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, cada una tendrá un barrio disponible para construir.

“Generamos no solamente la mano de obra, sino que las empresas también puedan seguir creciendo y apostando en la provincia de San Juan”, afirmó.

El ministro estimó que el plan demandará entre dos y tres trabajadores por vivienda, un cálculo que contempla tanto la construcción de las casas como las tareas complementarias para dotar de servicios a cada complejo. La infraestructura incluirá redes de agua, cloacas, gas y electricidad.

Con esa proyección, el Gobierno prevé generar alrededor de 4.500 empleos directos. El impacto, de acuerdo con Perea, no se limitará a los obreros, sino que también alcanzará a las empresas constructoras y a las actividades vinculadas con la ejecución de los barrios.

La condición para sortear las casas

El otro punto que precisó el ministro tiene que ver con la adjudicación de las viviendas. Orrego anunció que las casas destinadas a las familias sanjuaninas se entregarán mediante sorteos públicos, mientras que cuatro complejos estarán destinados a gremios.

Sin embargo, las convocatorias no se realizarán inmediatamente después de anunciar cada barrio. Perea explicó que el Gobierno esperará a que las construcciones tengan un avance concreto antes de llamar a sorteo, para evitar que se generen expectativas sobre viviendas cuya ejecución todavía no haya comenzado.

La previsión oficial es convocar a los interesados cuando cada barrio alcance aproximadamente entre un 10% y un 12% de avance, o incluso un porcentaje superior.

“Una vez que el barrio tenga un 10, 12% de avance, un poco más, se va a llamar a sorteo, donde la gente ya pueda pasar por donde va a ser su casa”, señaló.

La decisión introduce una condición concreta para el proceso de adjudicación: primero deberán comenzar las obras y avanzar hasta un nivel que permita a los futuros beneficiarios identificar el lugar donde se levantará el complejo. Por ahora, el ministro no precisó las fechas de inscripción ni los requisitos que deberán cumplir quienes quieran participar de los sorteos.

Entre 12 y 18 meses para construir cada barrio

En cuanto a los plazos, Perea calculó que la construcción de cada complejo demandará entre 12 y 18 meses, aunque aseguró que la intención oficial es acercarse al período más corto.

“Vamos a tratar que sean en 12 meses. La gente está muy necesitada de vivienda, hay una demanda muy grande”, sostuvo.

El funcionario remarcó que los 30 barrios corresponden a proyectos nuevos y no incluyen los complejos que formaban parte del antiguo programa Procrear y que fueron transferidos a la Provincia.

“Por el momento, estos 30 barrios son 30 barrios nuevos, proyectos nuevos, que arrancan a partir de este lunes con la obra”, enfatizó.

Perea también mencionó la proyección habitacional de la gestión para 2026 y 2027, período en el que el Gobierno prevé entregar un total de 3.883 viviendas, entre las ya entregadas y las que restan completar dentro de esa planificación.

La Ruta 40 Norte y el Auditorio Juan Victoria

Durante la entrevista, el ministro también se refirió al avance de otras obras provinciales. Sobre la Ruta 40 Norte, recordó que el Gobierno ya realizó el llamado a licitación y estimó que los trabajos podrían comenzar en unas dos semanas. Además, sostuvo que el objetivo es que antes de fin de año estén activadas las distintas obras previstas.

Por último, Perea habló sobre la intervención en el Auditorio Juan Victoria, que se lleva adelante en coordinación con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Aseguró que los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos, aunque aclaró que las características históricas del edificio obligan a extremar los cuidados durante cada intervención.

“Es una obra emblemática, histórica, y cada movimiento y cada trabajo que se vaya a desarrollar hay que hacerlo con mucho cuidado”, expresó. Y concluyó que las tareas “se vienen trabajando bien, en tiempo y forma”.