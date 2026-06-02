    • 2 de junio de 2026 - 10:32

    El optimismo de la Cámara de la Construcción por el plan de financimiento de obras: "Entre 2.500 y 3.000 trabajadores volverán a la actividad"

    Ramón Martínez, integrante de la delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción, aseguró que la reactivación de obras planteada por el Gobierno porvincial permitirá volver a niveles cercanos al máximo histórico de empleo en el sector.

    Obra pública. Foto: sisanjuan.

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    La decisión del Gobierno de San Juan de avanzar en la búsqueda de créditos internacionales para financiar obras de infraestructura fue recibida con optimismo por el sector de la construcción. Desde la Cámara Argentina de la Construcción consideran que el plan podría generar miles de empleos y dinamizar distintas actividades económicas de la provincia. Así lo expresó Ramón Martínez, miembro de la delegación local, quien aseguró que la medida permitirá recuperar entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo y acercarse nuevamente a niveles de "desocupación cero" dentro de la actividad.

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    Durante una entrevista concedida a Radio Sarmiento, Martínez remarcó la importancia de la decisión provincial para una industria que sufrió una fuerte caída desde la paralización de la obra pública nacional.

    “Con este anuncio vamos a volver a valores con desocupación cero en San Juan. Estimamos que van a volver a la actividad entre 2.500 y 3.000 trabajadores”, sostuvo. “Con este anuncio vamos a volver a valores con desocupación cero en San Juan. Estimamos que van a volver a la actividad entre 2.500 y 3.000 trabajadores”, sostuvo.

    Según explicó, el sector llegó a tener entre 12.000 y 12.500 trabajadores directos durante el pico de actividad registrado en 2012, cuando comenzó la construcción del proyecto minero Pascua-Lama. Actualmente, la construcción emplea entre 7.500 y 8.000 personas, por lo que la incorporación de nuevos puestos permitiría acercarse nuevamente a esos niveles históricos.

    “Con estos 2.500 o 3.000 puestos de trabajo llegaríamos casi a 11.000 trabajadores. Estaríamos muy cerca del máximo histórico de San Juan”, indicó. “Con estos 2.500 o 3.000 puestos de trabajo llegaríamos casi a 11.000 trabajadores. Estaríamos muy cerca del máximo histórico de San Juan”, indicó.

    Impacto más allá de la construcción

    Martínez destacó además que el beneficio no se limitará a las empresas constructoras y a los obreros del sector, sino que tendrá un efecto multiplicador sobre toda la economía provincial.

    “También va a reactivar trabajos indirectos. La gente va a tener trabajo, va a consumir en los comercios, las empresas van a comprar a proveedores y eso genera un derrame muy importante en toda la economía”, afirmó.

    En ese sentido, recordó que estudios realizados por la Cámara estimaban que cada peso invertido en obra pública terminaba generando un movimiento económico equivalente a 2,5 veces ese valor en otros sectores.

    Por eso, insistió en que la obra pública debe ser considerada una inversión y no un gasto, debido a su capacidad para dinamizar el empleo, el comercio y la industria local.

    Reconstruir los equipos de trabajo

    El dirigente también señaló que las empresas sanjuaninas cuentan con experiencia suficiente para afrontar los nuevos proyectos, aunque reconoció que será necesario reorganizar estructuras que se fueron desarmando durante los últimos años.

    “Tenemos una gran expectativa de volver a trabajar. Ahora tendremos que formar nuevamente nuestros equipos de trabajo porque, por la situación que atravesó el sector, muchas empresas tuvieron que ir reduciendo personal y reorganizando sus recursos”, explicó. “Tenemos una gran expectativa de volver a trabajar. Ahora tendremos que formar nuevamente nuestros equipos de trabajo porque, por la situación que atravesó el sector, muchas empresas tuvieron que ir reduciendo personal y reorganizando sus recursos”, explicó.

    Martínez destacó además que la reactivación permitirá ofrecer una alternativa laboral para quienes no desean desempeñarse en la actividad minera, un sector que absorbió gran parte de la mano de obra especializada en los últimos tiempos.

    Finalmente, sostuvo que el anuncio provincial representa una señal positiva para toda la economía sanjuanina y expresó su deseo de que medidas similares puedan replicarse también a nivel nacional para impulsar la recuperación de la actividad en todo el país.

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