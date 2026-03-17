El perfil del nuevo director del ANSES que nombró Javier Milei: es un economista sanjuanino

Guillermo Arancibia fue designado al frente de ANSES tras la salida de Fernando Bearzi y asumirá en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un recambio en su cúpula tras la salida de Fernando Bearzi. En su lugar, el Gobierno nacional designó al economista sanjuanino Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo, en una decisión canalizada a través del Ministerio de Capital Humano y enmarcada en un proceso de reordenamiento interno.

El nombramiento pone en primer plano a un funcionario oriundo de San Juan, que llega al principal organismo previsional del país en un momento clave. La gestión nacional impulsa una serie de transformaciones orientadas a modernizar el sistema, con foco en la digitalización de trámites, la simplificación administrativa y la mejora en la eficiencia operativa.

Con más de 30 años de trayectoria en la administración pública, la investigación y la docencia, Arancibia se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y completó estudios financieros en la Universidad de Belgrano. Hasta su designación, se desempeñaba en la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones de ANSES, lo que le permitió construir un perfil técnico con conocimiento directo del funcionamiento interno del organismo.

Su recorrido incluye también funciones en áreas clave de la seguridad social, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, además de participación en ámbitos internacionales vinculados al sistema previsional, donde llegó a desempeñarse como analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

En el último año, el sanjuanino trabajó como asesor en el Ministerio de Capital Humano, donde intervino en el desarrollo del Centro de Formación Capital Humano, una iniciativa orientada a la capacitación laboral. En paralelo, sostiene una carrera académica activa: desde 2019 es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín y ha dictado cursos en distintas instituciones.