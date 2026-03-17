    • 17 de marzo de 2026 - 21:38

    El perfil del nuevo director del ANSES que nombró Javier Milei: es un economista sanjuanino

    Guillermo Arancibia fue designado al frente de ANSES tras la salida de Fernando Bearzi y asumirá en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un recambio en su cúpula tras la salida de Fernando Bearzi. En su lugar, el Gobierno nacional designó al economista sanjuanino Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo, en una decisión canalizada a través del Ministerio de Capital Humano y enmarcada en un proceso de reordenamiento interno.

    Leé además

    La ANSES confirmó calendario de pagos y aumento para jubilados en abril.

    ANSES: Confirmaron fechas de cobro y aumento para jubilados en abril
    Fernando Bearzi, ex director ejecutivo de la ANSES.

    Más cambios en el Gobierno: renunció el titular ejecutivo de ANSES y ya tiene reemplazante

    El nombramiento pone en primer plano a un funcionario oriundo de San Juan, que llega al principal organismo previsional del país en un momento clave. La gestión nacional impulsa una serie de transformaciones orientadas a modernizar el sistema, con foco en la digitalización de trámites, la simplificación administrativa y la mejora en la eficiencia operativa.

    Con más de 30 años de trayectoria en la administración pública, la investigación y la docencia, Arancibia se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y completó estudios financieros en la Universidad de Belgrano. Hasta su designación, se desempeñaba en la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones de ANSES, lo que le permitió construir un perfil técnico con conocimiento directo del funcionamiento interno del organismo.

    Su recorrido incluye también funciones en áreas clave de la seguridad social, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, además de participación en ámbitos internacionales vinculados al sistema previsional, donde llegó a desempeñarse como analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

    En el último año, el sanjuanino trabajó como asesor en el Ministerio de Capital Humano, donde intervino en el desarrollo del Centro de Formación Capital Humano, una iniciativa orientada a la capacitación laboral. En paralelo, sostiene una carrera académica activa: desde 2019 es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín y ha dictado cursos en distintas instituciones.

    El perfil de Arancibia se completa con un entramado familiar ligado a la gestión pública. Su hermano, Miguel Arancibia, es abogado y tuvo paso por distintos cargos en San Juan y a nivel nacional, con experiencia en áreas de gobierno, asesoramiento legislativo y gestión municipal.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ANSES busca reducir su personal en todo el país.

    Retiros voluntarios en Anses: proponen un plan de acuerdos de hasta $80 millones

    Pagos de ANSES.

    ANSES: calendario de pagos de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo 2026

    Las prestaciones de ANSES se actualizarán en abril con un aumento del 2,9% tras el dato de inflación del Indec.

    ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y AUH en abril tras la inflación del Indec

    ANSES

    La ANSES comenzó con el pago de Asignaciones de Pago Único: el cronograma