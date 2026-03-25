    • 25 de marzo de 2026 - 22:39

    El sanjuanino Chica se queda con Deportes: rosca cerrada, aval transversal y un lugar clave en Diputados

    El diputado sanjuanino será el nuevo presidente de la comisión de Deportes de la Cámara baja. La negociación se selló en las últimas horas y asumirá este jueves.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una negociación que se estiró hasta último momento, el diputado nacional por San Juan, Jorge Chica, logró quedarse con la presidencia de la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación. La definición llegó este miércoles cerca de las 21, tras una jornada de intensas conversaciones entre oficialismo y oposición.

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    Fuentes oficiales confirmaron a DIARIO DE CUYO que el sanjuanino consiguió consolidar apoyos no solo dentro de su bancada, Unión por la Patria, sino también entre distintos espacios políticos, lo que terminó inclinando la balanza a su favor en una de las comisiones estratégicas del Congreso.

    La designación formal se concretará este jueves a las 13.30, cuando Chica asuma al frente de un ámbito clave para la articulación de políticas deportivas a nivel nacional, con impacto directo en financiamiento, programas federales y desarrollo de infraestructura.

    El desembarco de Chica en la presidencia de Deportes no es casual. Con pasado como secretario de Deportes de San Juan, el dirigente construyó un perfil técnico ligado a la gestión y al entramado institucional del deporte. En paralelo, mantiene una fuerte inserción en el sector: actualmente es presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), uno de los espacios con mayor peso en la disciplina a nivel país.

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