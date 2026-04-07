El secretario Delgado respondió todo sobre los ingresos a la Polícia de San Juan y los ascensos en el Servicio Penitenciario

Este martes, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, trazó un panorama integral de la política de seguridad provincial, con foco en la reestructuración del sistema de formación policial, la administración de recursos humanos y la modernización del monitoreo urbano.

Uno de los ejes centrales pasa por el cambio en la educación de los efectivos. Delgado recordó que la formación dejó de depender de la Universidad Católica y se centralizó en instituciones propias. “Para agente es un año y para oficial son tres años, y se cursa en el D6 de la Policía de San Juan”, explicó en Informadísimos, el programa del periodista Fernando Ortiz en Radio Colón.

La decisión, según detalló, se tomó tras detectar un fuerte desfasaje entre egresados y vacantes disponibles: “Había un número muy superior de egresados respecto a los cargos en la fuerza”.

Ese diagnóstico todavía impacta en la actualidad. El funcionario reveló que existe un excedente de aspirantes ya formados que aún esperan ingresar: “Tenemos un número importante de gente que está esperando para ingresar, superior a 400 agentes en la Policía y un número parecido en el Servicio Penitenciario”. En ese contexto, la prioridad oficial será absorber esos recursos antes de habilitar nuevas incorporaciones.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una fuerte política de ascensos dentro de la fuerza. Delgado indicó que en marzo se concretaron 1.007 promociones en la Policía de San Juan , incluyendo la renovación de la plana mayor tras el pase a retiro de la cúpula anterior. “Asumió una nueva plana mayor y también hubo recambio del subjefe de Policía”, precisó.

El próximo paso estará enfocado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde se proyectan ascensos en torno al 14% o 15% de una planta de más de 1.500 agentes. A diferencia de la Policía, aclaró que allí no se renueva la plana mayor anualmente.

Otro de los anuncios relevantes es la implementación del programa Prisma, una iniciativa que busca descentralizar el monitoreo del delito. El esquema prevé la instalación de casillas vidriadas en puntos estratégicos, desde donde efectivos policiales supervisarán en tiempo real las cámaras de seguridad de su cuadrícula. “Vamos a descentralizar el monitoreo activo del Cisem, para ser más eficaces en cada sector”, explicó Delgado.

El funcionario destacó además la mejora en la operatividad del sistema de videovigilancia. “Hoy tenemos un porcentaje de cámaras funcionando que llega casi al 98%”, aseguró, en contraste con el inicio de la gestión, cuando “la mitad no estaban operativas por falta de mantenimiento”. Actualmente, el sistema supera las 600 cámaras activas.

En cuanto a la estrategia territorial, Delgado señaló que la prioridad está puesta en el Gran San Juan —Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas y Pocito—, donde se concentra la mayor densidad poblacional y, por ende, los índices delictivos. A través del programa “Seguridad presente en tu barrio”, se realizan conversatorios con vecinos para ajustar la presencia policial y la instalación de cámaras según la demanda.

Finalmente, el secretario se refirió a la situación interna del Cisem 911, donde persistían reclamos laborales. Indicó que el conflicto por los horarios ya fue resuelto, mientras que la recategorización del personal “está en proceso administrativo”.