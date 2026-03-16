Elecciones 2027: Dante Gebel lanza su armado político con peronistas y ex LLA

El pastor y conferencista Dante Gebel comenzará a dar forma pública a su proyecto político con vistas a las elecciones 2027 . El lanzamiento será en un acto en Lanús organizado por distintos sectores políticos y sociales que buscan impulsar su candidatura presidencial como alternativa tanto al oficialismo libertario como al peronismo tradicional.

El vínculo ¿indirecto? de los Mahiques con un ternado para el Juzgado Federal en San Juan más el pasilleo en la provincia

Aunque Gebel no estará presente físicamente en el evento , ya que enviará un mensaje grabado desde Estados Unidos, los organizadores esperan al menos tres mil asistentes en el microestadio elegido para el encuentro. El acto servirá para presentar la estructura territorial de “Consolidación Argentina” , el espacio que impulsa su eventual candidatura.

El proyecto político que promueve a Dante Gebel reúne a dirigentes provenientes de distintos sectores del mapa político. Entre los impulsores aparecen Lucas Aparicio , ex secretario de Trabajo de la Nación, y Eugenio Casielles , diputado de la Ciudad de Buenos Aires que en su momento fue uno de los primeros dirigentes en respaldar la candidatura presidencial de Javier Milei en 2023.

También participarán referentes sindicales y figuras públicas. Entre los oradores estará Juan Pablo Brey , secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT. Además, el ex futbolista Walter Erviti enviará un mensaje grabado que se proyectará durante el acto.

Los organizadores aseguran que el armado político pretende construirse “de abajo hacia arriba” , con presencia territorial y participación de sectores sociales, por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

Un guiño al cordobesismo de Llaryora

Uno de los elementos que más atención generó en la previa del acto es la posible presencia de Mariano Almada, secretario de Relaciones Institucionales y Culto del gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora.

De concretarse su asistencia, sería el primer gesto político de un funcionario provincial hacia el espacio que impulsa la candidatura de Gebel para 2027. El funcionario cordobés mantiene vínculos con sectores de iglesias evangélicas y ya participó en distintos encuentros con pastores y organizaciones religiosas en Córdoba.

El plan territorial del espacio

Durante los últimos encuentros de trabajo de Consolidación Argentina, los dirigentes definieron una estructura territorial basada en siete grandes regiones del país: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada región tendrá un coordinador político encargado de organizar la estrategia territorial, mientras que cada provincia contará con mesas promotoras provinciales para consolidar la presencia del espacio en todo el país.

El objetivo, según explican los organizadores, es construir una alternativa política que trascienda la grieta entre libertarios y peronistas.

Expectativa política y atención de la Casa Rosada

Aunque la candidatura de Dante Gebel todavía es considerada por muchos analistas como un armado político de baja intensidad, su evolución es seguida de cerca tanto por la Casa Rosada como por sectores del peronismo.

El motivo es que podría captar votos en un contexto de fuerte desencanto con la dirigencia tradicional, especialmente entre sectores jóvenes y vinculados a comunidades evangélicas.

El espacio tuvo su primera presentación pública a fines de 2025 en el Club de Pescadores, donde participaron dirigentes sindicales, referentes sociales y también libertarios disidentes como Yamil Santoro, además de influencers y comunicadores.

Mientras tanto, Dante Gebel continúa recorriendo el país con su espectáculo “PresiDante”, un show que mezcla humor, reflexión y política, y que forma parte de su creciente presencia pública. En redes sociales mantiene más de 2,3 millones de seguidores en Instagram y más de 3,2 millones de suscriptores en YouTube, un capital comunicacional que podría ser clave en su eventual salto definitivo a la política.