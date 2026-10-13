Encuesta 2027: Milei y Kicillof quedaron a un punto y un candidato inesperado cambió el escenario

Una nueva encuesta nacional volvió a poner números sobre la carrera hacia 2027 y dejó dos datos que sobresalen. En un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof , la diferencia fue de apenas un punto porcentual; mientras que al incorporar a un candidato fuera de las estructuras partidarias tradicionales, el nivel de apoyo declarado al presidente cambió de manera significativa.

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El estudio QMonitor , elaborado por QSocial Big Data , ubicó a Milei con 42% frente al 41% de Kicillof , mientras que otro 16% respondió que todavía no sabe a quién elegiría. Por el margen de error informado por la consultora, el escenario constituye técnicamente una medición muy ajustada y no permite proyectar un resultado electoral.

El dato más particular apareció cuando la encuesta reemplazó al gobernador bonaerense por Daniel Hadad , empresario y fundador de Infobae.

En ese escenario hipotético, Milei registró 34% y Hadad 15% , pero el elemento más fuerte fue otro: el 51% quedó indeciso . Es decir, más de la mitad de los consultados no eligió a ninguno de los dos nombres planteados.

La consultora interpretó que la diferencia entre ambos ejercicios podría mostrar que una parte del electorado que se inclina por Milei frente a un candidato peronista responde también al rechazo hacia ese espacio. Esa lectura corresponde al análisis de QSocial y no implica que Hadad haya anunciado una candidatura presidencial.

Daniel Hadad, empresario y fundador de Infobae, fue incluido en uno de los escenarios hipotéticos de la encuesta presidencial rumbo a 2027.

Un dato fuerte sobre el voto “en contra”

La encuesta también preguntó hasta qué punto los argentinos estarían dispuestos a elegir a alguien que no los representa completamente con tal de impedir el triunfo de otro dirigente.

El 54% respondió que podría votar a un candidato que no le agrade del todo si considera que puede derrotar al político que más rechaza. Ese porcentaje aumentó diez puntos respecto de mayo, según la serie presentada por la consultora.

El resultado muestra el peso que podría tener el denominado voto negativo o estratégico en una eventual segunda vuelta, aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales y las preferencias pueden modificarse de manera sustancial.

Qué respondió la encuesta sobre la reelección de Milei

Otro de los apartados consultó directamente por una eventual continuidad del presidente. El 55% manifestó que prefiere que Milei no consiga un segundo mandato, mientras que el 33% expresó que desea su reelección.

Además, el 56% de los encuestados consideró que una nueva presidencia de Milei representaría un retroceso para el país. Estos datos reflejan opiniones recogidas durante septiembre y deben ser leídos dentro del contexto y metodología específica del relevamiento.

En cuanto a la gestión actual, la aprobación presidencial se ubicó en 35%. A la vez, la percepción negativa sobre la situación general del país bajó del 55% al 47%, mientras que las valoraciones positivas subieron cuatro puntos hasta alcanzar el 17%, lo que muestra cierta mejora respecto de mediciones anteriores de la misma consultora.

Economía y oposición, otros dos datos del sondeo

En el plano económico, 56% de los consultados afirmó que percibe la actividad como estancada o en retroceso, mientras que el 36% dijo tener deudas atrasadas o dificultades para afrontar sus pagos.

La oposición tampoco obtuvo resultados favorables en la medición: 66% desaprobó su comportamiento y 64% consideró que no está preparada para gobernar en 2027. Ese dato introduce un contraste importante con el rechazo a una eventual reelección presidencial y muestra un electorado que mantiene altos niveles de cuestionamiento tanto hacia el oficialismo como hacia sus principales alternativas.

El relevamiento fue realizado de manera online entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026, sobre 1.650 personas mayores de 18 años en condiciones de votar en todo el país. QSocial informó un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.