Fabián Martín le puso reparo a las colectoras para 2027: "Seguiríamos dividiendo al sector no kirchnerista"

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín , se mostró escéptico ante la posibilidad de que el Gobierno nacional habilite el uso de colectoras para las elecciones de 2027 y advirtió que esa alternativa podría debilitar al espacio opositor al kirchnerismo al fragmentar la oferta electoral.

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En declaraciones a 0264 Radio, Martín sostuvo que, de avanzar esa modalidad, el principal efecto sería dividir aún más al sector político que busca enfrentar al justicialismo. "Seguiríamos dividiendo al sector no kirchnerista", afirmó.

El funcionario aclaró que, por el momento, no existen definiciones oficiales sobre el tema y que la información que maneja proviene únicamente de versiones difundidas por los medios de comunicación.

"Lo que conozco, lo conozco por lo trascendido en los medios de prensa. No conozco ninguna otra situación", señaló.

En ese contexto, reveló que conversó con el gobernador Marcelo Orrego tras una reunión que el mandatario mantuvo con dirigentes nacionales, aunque i ndicó que la posibilidad de implementar colectoras no formó parte de ese encuentro .

"Al menos lo que me manifiesta el gobernador, no se ha hablado de este tema", explicó.

Martín reiteró que su postura apunta a construir la mayor unidad posible dentro del espacio político no kirchnerista y recordó que esa ha sido su posición desde hace tiempo.

"He manifestado mi propósito de armar un frente lo más amplio posible en contra del justicialismo", expresó. "He manifestado mi propósito de armar un frente lo más amplio posible en contra del justicialismo", expresó.

Además, sostuvo que el objetivo debe ser presentar una propuesta unificada en las próximas elecciones para maximizar las posibilidades electorales.

"Entiendo que nuestro rival, políticamente hablando, es el kirchnerismo, y que la mejor manera de vencerlo es yendo lo más unidos posible", afirmó.

Finalmente, dejó en claro que la conformación de una lista única sigue siendo, a su entender, el escenario ideal, mientras que la utilización de colectoras solo podría contemplarse como una alternativa en caso de no alcanzar un acuerdo político.

"Lo ideal sería armar una sola lista" y "las colectoras serían un plan B", concluyó.