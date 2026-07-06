La repavimentación de la Circunvalación comenzará entre el 15 y el 20 de julio

La esperada renovación integral de la Avenida de Circunvalación ya tiene fecha de inicio. El Gobierno de San Juan confirmó que las obras de repavimentación comenzarán entre el 15 y el 20 de julio , en paralelo con el inicio de la construcción de la rotonda en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti .

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea , quien indicó que las empresas adjudicatarias ya avanzan con las tareas previas al comienzo de los trabajos.

"Tenemos la empresa adjudicada lista y estaría largando, entre el 15 y el 20 de julio. Ya están comenzando con los preparativos y comienza la obra. Lo mismo con la Avenida Circunvalación, ya están las dos empresas de los dos anillos licitados y adjudicados. Así que también entre el 15 y el 20 de julio comenzamos con las obras ", expresó el funcionario.

La intervención abarcará la totalidad de la avenida y será una de las obras viales más importantes previstas para este año en la provincia. Según explicó Perea, la premisa del Gobierno es reducir al máximo los tiempos de ejecución.

"Tenemos orden que sea en siete meses", afirmó el ministro al referirse al plazo fijado por el gobernador Marcelo Orrego para concluir los trabajos.

Con ese objetivo, el Ministerio ya coordina con las empresas adjudicatarias el esquema operativo que se implementará durante la ejecución de la obra. Perea adelantó que la mayor parte de las tareas se desarrollará durante la noche para disminuir el impacto sobre el tránsito, aunque también habrá intervenciones durante el día.

"Estamos teniendo reuniones con ellos para ver cómo va a ser la logística. La parte fuerte de los trabajos será de noche, pero también durante el día habrá tareas complementarias", explicó.

Avances para reactivar la Ruta 40

Durante la misma conferencia, el ministro también se refirió al estado de otras obras de infraestructura vial y aseguró que existen gestiones avanzadas para retomar la construcción de la Ruta Nacional 40.

"Hemos tenido una reunión con la UTE, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires. Si Dios quiere, se va a destrabar. Por otro lado, el Gobierno de la provincia sigue trabajando junto con el BID y la CAF para poder desarrollar los otros dos tramos que están faltando y también la Ruta 20", señaló.

Perea recordó que estas negociaciones son la continuidad de los contactos iniciados meses atrás con autoridades nacionales y destacó la importancia del vínculo establecido con Vialidad Nacional.

"Es lo que veníamos dialogando. Santilli fue quien nos abrió las puertas para este nuevo diálogo con Vialidad Nacional y ahora, en esta nueva función, la verdad que es muy importante para la provincia", sostuvo.

Finalmente, explicó que uno de los principales puntos a resolver para la reanudación de la obra de la Ruta 40 es una deuda que mantiene el Estado nacional con la empresa constructora.

"Lo que reclamaba la UTE son casi 3.000 millones de pesos por certificados de obra. Es un monto muy importante, pero creemos que van a llegar a un acuerdo y se va a reactivar. Mientras tanto, la provincia continúa con las gestiones para ejecutar los tramos que aún faltan", concluyó.