    • 17 de marzo de 2026 - 10:40

    Gremios docentes de San Juan impugnaron la limitación del derecho a huelga y piden su inconstitucionalidad

    Los sindicatos presentaron un recurso jerárquico contra la resolución de la Subsecretaría de Trabajo que exige garantizar el 75% del servicio educativo, basándose en la nueva normativa de "esencialidad".

    Subsecretaría de Trabajo.

    Subsecretaría de Trabajo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tensión entre el Gobierno provincial y los gremios docentes ha escalado al plano judicial y administrativo. En las últimas horas, los representantes legales de los tres sindicatos docentes de la provincia presentaron una impugnación formal contra la reciente medida de la Subsecretaría de Trabajo que limita el ejercicio del derecho a huelga en el sector educativo.

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    El eje de la discordia es la aplicación de la modernización laboral, la cual obliga a las instituciones educativas a garantizar una prestación mínima del 75% del servicio durante los días de protesta. Para los gremios, esta exigencia anula de facto la posibilidad de realizar un paro total y constituye una "restricción indebida" de un derecho consagrado por la Constitución Nacional.

    Los argumentos del rechazo

    En el recurso jerárquico interpuesto, los letrados sindicales sostienen que la resolución oficial carece de fundamentos sólidos y presenta vicios de procedimiento. Los puntos clave del reclamo son:

    • Afectación Constitucional: Consideran que la medida reduce arbitrariamente el alcance del derecho a huelga y vulnera la libertad sindical.
    • Falta de Proporcionalidad: Argumentan que exigir el 75% de presencialidad es una medida excesiva que impide cualquier tipo de presión legítima por parte de los trabajadores.
    • Cuestionamiento a la "Esencialidad": Los gremios solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 101 de la Ley 27.802, el cual define a la educación como un servicio esencial para justificar estas restricciones.

    "La resolución es arbitraria y carece de fundamentos suficientes. No se han valorado correctamente los elementos del caso ni se ha respetado el debido proceso", reza parte del escrito presentado ante las autoridades laborales.

    Un escenario de incertidumbre

    La resolución de este conflicto queda ahora en manos de una autoridad jerárquica superior, quien deberá decidir si confirma la limitación impuesta por Trabajo o si hace lugar al reclamo sindical.

    Este fallo no solo definirá el futuro inmediato de las paritarias en San Juan, sino que también sentará un precedente clave para otros sectores de la administración pública que podrían verse afectados por normativas similares. Mientras tanto, el clima de malestar crece en las escuelas, donde los docentes ven amenazada su principal herramienta de negociación en medio de un contexto económico complejo.

    El documento presentado en Trabajo por los gremios docentes:

    RECURSO JERARQUICO DIGITAL

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