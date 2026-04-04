Hay interna en el sindicato de la enseñanza técnica en San Juan: la oposición denunció "arbitrariedad" de la Junta Electoral y advirtió por falta de legitimidad

La elección en el gremio de la enseñanza técnica de San Juan quedó envuelta en una polémica. A semanas de los comicios previstos para el 5 de mayo, una lista opositora —aún no oficializada— denunció “arbitrariedad” de la Junta Electoral y advirtió sobre una crisis de legitimidad institucional dentro de AMET , el sindicato que conduce actualmente Daniel Quiroga.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, el docente Adrián Castro, quien encabeza el espacio disidente como -pre- candidato a secretario General, detalló una serie de irregularidades que —según afirma— buscan impedir la participación de su lista en la contienda electoral.

Castro aseguró que el proceso electoral comenzó con cuestionamientos desde su origen. “La comisión actual ha formado una Junta Electoral totalmente arbitraria. Eso lo tendría que haber hecho en una asamblea y ha sido nombrada prácticamente a beneficio de la comisión actual”, afirmó.

Según su testimonio, las dificultades se profundizaron al momento de formalizar la lista. “El mismo día de la presentación nos comunicaron que nos impugnaban el color de la lista a último momento, como estrategia para desactivar nuestra participación”, relató.

A eso sumó obstáculos administrativos: “No nos quisieron recibir la documentación en horario, nos pidieron requisitos que no figuran en el estatuto, como fotocopias del DNI y foja de servicio. Son prácticas totalmente desleales”.

El dirigente también cuestionó los tiempos y condiciones del proceso: “Se implementaron solo dos días de atención por semana, martes y viernes, y luego nos acusan de no cumplir con los plazos. Es una maniobra clara”.

Entre los puntos más sensibles, la oposición denunció la impugnación de candidatos por supuesta falta de antigüedad, incluso —según Castro— con criterios contradictorios. “Dos de los que impugnan integran la lista oficialista. Han desconocido la antigüedad como afiliados de nuestros compañeros”, señaló.

Además, el sector opositor pidió formalmente la impugnación del padrón de 1.934 afiliados, al considerar que existen inconsistencias que afectan la transparencia del proceso.

“Hoy no estamos oficializados como lista. Nos han observado por cuestiones que no corresponden y que nunca fueron exigidas en elecciones anteriores”, sostuvo.

Escalada del conflicto: vía nacional y judicial

Ante este escenario, el espacio disidente ya definió los próximos pasos. “Vamos a recurrir a la Junta Electoral Nacional. Y si ahí tampoco tenemos respuestas, iremos al Ministerio de Trabajo y a la Justicia”, anticipó Castro.

Incluso, no descartó la presentación de un recurso de amparo: “Vamos a hacer todo lo que corresponda legalmente para poder participar”.

Más allá del conflicto electoral, el precandidato delineó un programa de gestión que apunta a transformar el gremio. Entre las principales propuestas, mencionó la creación de un instituto de formación técnica docente, orientado a brindar capacitación pedagógica a profesionales del sector.

También planteó el desarrollo de un complejo recreativo para afiliados y la mejora de infraestructura, especialmente para docentes del interior. “Queremos generar un albergue para compañeros de departamentos alejados, que hoy no tienen dónde quedarse cuando vienen a la capital”, explicó.

En paralelo, propuso fortalecer la defensa gremial con nuevas estrategias: “La política sindical tiene que ser más comunicativa y adaptarse a los tiempos que vienen”.

Críticas a la conducción actual

Castro fue más allá y cuestionó la legitimidad de la actual conducción. “Falta totalmente legitimidad a la hora de defender a los docentes”, afirmó, y puso como ejemplo la suspensión de medidas de fuerza: “Se decidió levantar un paro y eso generó mucho malestar”.

También advirtió sobre la falta de posicionamiento del gremio ante recortes presupuestarios en la educación técnica: “Las escuelas no están recibiendo los fondos necesarios y no vemos al sindicato encabezando ese reclamo”.