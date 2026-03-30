    • 30 de marzo de 2026 - 15:01

    Histórico: Marcelo Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

    Orrego encabezó el acto en Casa de Gobierno, donde se reconoció a la Plana Mayor de la fuerza con un símbolo de autoridad, liderazgo y compromiso institucional.

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    Histórico: Marcelo Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

    Histórico: Marcelo Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un hecho sin precedentes para la vida institucional de la fuerza, la Policía de San Juan llevó adelante por primera vez la entrega de sables de mando a integrantes de su Plana Mayor. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, junto a autoridades judiciales y de seguridad.

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    El acto contó con la presencia del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, entre otros funcionarios. La medida se inscribe dentro de un proceso de fortalecimiento institucional que busca consolidar la profesionalización de la fuerza y jerarquizar el rol de sus máximos cuadros de conducción.

    El sable de mando, cargado de simbolismo histórico, representa autoridad, honor y responsabilidad. En este contexto, su entrega formaliza un reconocimiento a quienes tienen a su cargo la planificación, dirección y ejecución de las políticas de seguridad pública en la provincia. Además, refuerza valores como la disciplina, el liderazgo y la vocación de servicio, pilares fundamentales en el ejercicio de la función policial.

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    Durante la ceremonia, Orrego destacó el carácter histórico del evento y subrayó la importancia del compromiso asumido por los efectivos distinguidos. “Somos parte de una historia que construimos entre todos y que hoy, tras más de 150 años de esta institución, se formaliza por primera vez en un acto solemne que honra la trayectoria, el liderazgo y el compromiso con el servicio”, expresó.

    El mandatario también remarcó la responsabilidad que recae sobre la conducción policial: “En ustedes reside la responsabilidad de cuidar a toda la comunidad, sus bienes y, fundamentalmente, la vida de cada sanjuanino”. En ese sentido, aseguró que acompañará el trabajo de la fuerza “desde cada rol” con el objetivo de garantizar el bienestar de la provincia.

    Inspirado en los valores de figuras históricas como José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, el acto trascendió lo protocolar para consolidarse como una reafirmación ética del ejercicio del mando. La entrega de los sables no solo reconoce trayectorias, sino que proyecta un compromiso hacia el futuro, basado en la conducción con prudencia, firmeza y justicia.

    En esta primera edición, recibieron el sable de mando autoridades de la Plana Mayor, incluyendo al subjefe de Policía, responsables de las distintas direcciones (D1 al D9), la Unidad de Asistencia al Poder Judicial y la Unidad Coordinadora Departamental. De este modo, la provincia da un paso simbólico e institucional en la consolidación de su política de seguridad y en el fortalecimiento de su estructura policial.

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