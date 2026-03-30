Histórico: Marcelo Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

Orrego encabezó el acto en Casa de Gobierno, donde se reconoció a la Plana Mayor de la fuerza con un símbolo de autoridad, liderazgo y compromiso institucional.

En un hecho sin precedentes para la vida institucional de la fuerza, la Policía de San Juan llevó adelante por primera vez la entrega de sables de mando a integrantes de su Plana Mayor. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, junto a autoridades judiciales y de seguridad.

El acto contó con la presencia del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, entre otros funcionarios. La medida se inscribe dentro de un proceso de fortalecimiento institucional que busca consolidar la profesionalización de la fuerza y jerarquizar el rol de sus máximos cuadros de conducción.

El sable de mando, cargado de simbolismo histórico, representa autoridad, honor y responsabilidad. En este contexto, su entrega formaliza un reconocimiento a quienes tienen a su cargo la planificación, dirección y ejecución de las políticas de seguridad pública en la provincia. Además, refuerza valores como la disciplina, el liderazgo y la vocación de servicio, pilares fundamentales en el ejercicio de la función policial.

image Durante la ceremonia, Orrego destacó el carácter histórico del evento y subrayó la importancia del compromiso asumido por los efectivos distinguidos. “Somos parte de una historia que construimos entre todos y que hoy, tras más de 150 años de esta institución, se formaliza por primera vez en un acto solemne que honra la trayectoria, el liderazgo y el compromiso con el servicio”, expresó.

El mandatario también remarcó la responsabilidad que recae sobre la conducción policial: “En ustedes reside la responsabilidad de cuidar a toda la comunidad, sus bienes y, fundamentalmente, la vida de cada sanjuanino”. En ese sentido, aseguró que acompañará el trabajo de la fuerza “desde cada rol” con el objetivo de garantizar el bienestar de la provincia.