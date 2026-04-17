Investigan los contratos que la productora del amigo de Adorni firmó con la TV Pública

La productora Imhouse celebró seis contratos de coproducción con RTA —cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional — que incluyeron ciclos de entrevistas a cargo de Marcelo Grandio , el amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Los contratos y sus expedientes ya llegaron al juzgado federal de Ariel Lijo, donde ambos son investigados por supuestas “dádivas” a raíz del viaje en avión privado a Punta del Este que hizo Adorni con su familia en el último feriado de Carnaval y que, según declararon testigos, habría pagado Grandio como una “invitación”.

Según el detalle, al que accedió Infobae , los acuerdos comprenden ciclos de entrevistas y programas de streaming, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. En todos los casos, RTA aportó el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que Imhouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal necesario, los aranceles a entidades como Argentores , SADAIC y SADEM , y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales.

Uno de los acuerdos fue firmado el 27 de agosto de 2024 con el presidente de Imhouse , Horacio Silva . Se trata de la producción del ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos a partir del 5 de septiembre de ese año . El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA . Imhouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, se repartirían en partes iguales con RTA . Si no se alcanzara esa suma, la productora asumiría el costo del ciclo.

Otro contrato firmado el 27 de marzo de 2025, corresponde también a “Giros en Línea Recta”, por otros diez capítulos desde el 31 de marzo de ese año. En este caso, el costo es de $900.000 más IVA por capítulo, con igual esquema de recuperación vía publicidad y posterior reparto 50/50. El tercer acuerdo fue suscripto el 11 de septiembre de 2025 por 16 nuevos capítulos del mismo ciclo a partir del 15 de septiembre. El costo ascendió a $1.097.500 más IVA por capítulo, con idéntico mecanismo de cobertura y distribución de ingresos.

El cuarto contrato contempló la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram— desde el 2 de septiembre de 2025 a $900.000 más IVA por capítulo, con el mismo esquema de recupero y reparto publicitario.

El quinto acuerdo, del 13 de octubre del año pasado, corresponde al programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos desde esa fecha. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa, bajo el mismo sistema de financiamiento.

En cuanto a un sexto contrato de Imhouse, en este caso no fue para un ciclo televisivo sino para un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM, a cargo de otro periodista y se firmó en abril de 2024.

Lijo ya pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Silva, quien figura como presidente de Imhouse.

En esta investigación también llegaron informes bancarios que dan cuenta de pagos que la productora hizo al jefe de Gabinete antes de su llegada a la función pública. Son diez transferencias por un total de 1.670.900 pesos entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia que buscará determinar cuál fue el motivo.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y Adorni fue nombrado vocero de su Gobierno. Según los contratos recibidos en la causa, cuatro meses más tarde la productora Imhouse firmó el que correspondía al programa de radio y en agosto de 2024 el primero que llevó a Grandio a la TV Pública.