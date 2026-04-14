Javier Milei sobre la inflación de 3,4% en marzo: "El dato es malo"

El presidente Javier Milei afirmó este martes que el dato de la inflación de marzo “es malo” . El nuevo valor mensual del índice de precios fue de 3,4%, lo que significa que lleva diez meses sin bajar. El mandatario aseguró que brindará explicaciones al respecto esta tarde en su exposición en Ancham.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X.

Debajo, dejó una posdata: “Hoy explicaré en AmCham” . La inflación de marzo volvió a acelerarse y el 3,4% es el valor más alto de lo que va en 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo , en su proyecto de presupuesto.

Además, el incremento interanual llegó a 32,6% y la suba de precios fue la más alta en un año, desde marzo de 2025, que fue de 3,7%. El dato fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%).

El pasado 24 de marzo, Milei había admitido que experimentó “contratiempos” para bajar la inflación. Fue luego de que un usuario de X le consultara por los valores a esperar los próximos meses. “Presiii, la inflación 0 para agosto y la proyección anual 2026 sigue siendo 15-17%?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo no tardó en contestar. “Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad...”, expresó.

La explicación de Luis Caputo

El ministro de Economía usó su cuenta de X para brindar explicaciones sobre el número elevado de marzo y el hecho de que el IPC no baje hace diez meses. Para comenzar, señaló que hubo una “fuerte desaceleración” de la Canasta Básica Alimentaria. “Pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo", describió.

Luego, mencionó la guerra en Medio Oriente, que causó un “impacto significativo” tanto en la Argentina como en otros países. “Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, sumó.