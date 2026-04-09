Javier Milei viajará a Israel este mes para participar del Día de la Independencia

El presidente Javier Milei estará entre el 19 y el 22 de abril en Israel, según confirmó el mismo mandatario en su cuenta de X.

El presidente Javier Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de este mes para participar en los actos por el Día de la Independencia del país. La noticia fue informada por la AJN (Agencia Judía de Noticias) y retuiteada por el mandatario en su cuenta de X, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Milei fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.

Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de la gestión libertaria con el país hebreo y con los Estados Unidos.

De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.

En tanto, medios de comunicación israelíes daban por hecho que Milei también aprovechará el inminente viaje para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, pero funcionarios de ese país recalcaron que el traslado de la sede diplomática “aún no está confirmado”.