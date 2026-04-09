    • 9 de abril de 2026 - 15:23

    Javier Milei viajará a Israel este mes para participar del Día de la Independencia

    El presidente Javier Milei estará entre el 19 y el 22 de abril en Israel, según confirmó el mismo mandatario en su cuenta de X.

    El presidente Javier Milei viajará a Israel.

    El presidente Javier Milei viajará a Israel.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El presidente Javier Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de este mes para participar en los actos por el Día de la Independencia del país. La noticia fue informada por la AJN (Agencia Judía de Noticias) y retuiteada por el mandatario en su cuenta de X, constató la Agencia Noticias Argentinas.

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    Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 34% y las empresas y sociedades un 20%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo. 

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    Milei fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.

    Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de la gestión libertaria con el país hebreo y con los Estados Unidos.

    En tanto, medios de comunicación israelíes daban por hecho que Milei también aprovechará el inminente viaje para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, pero funcionarios de ese país recalcaron que el traslado de la sede diplomática “aún no está confirmado”.

    “Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. Gracias a Dios, el año 2025 fue, creo, el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina. Pero creo que 2026 será aún mejor. Y estamos esperando la llegada del presidente. Debería venir el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) dentro de dos meses", había dicho en febrero pasado el canciller israelí, Gideon Sa’ar.

    Israel también invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.

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