José Peluc fijó postura: "Debemos prepararnos para ir solos en las próximas elecciones"

La Libertad Avanza (LLA) San Juan conmemoró su segundo aniversario en la provincia con una concurrida jornada política realizada en la Quinta Los Amigos, en el departamento Rawson. El encuentro reunió a militantes, dirigentes de los 19 departamentos, funcionarios nacionales, diputados, un senador nacional y autoridades locales.

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El plenario estuvo encabezado por el referente provincial del espacio y diputado nacional, José Peluc, quien brindó un balance del escenario político tanto a nivel nacional como provincial, al tiempo que definió la hoja de ruta organizativa de cara a los próximos compromisos electorales.

Uno de los puntos clave del discurso de Peluc estuvo centrado en la estrategia del partido ante un eventual adelantamiento del calendario electoral en la provincia. En ese marco, el legislador libertario instó a la dirigencia a consolidar una estructura partidaria propia y autosuficiente.

"Debemos prepararnos y trabajar para ir solos en las próximas elecciones", sentenció Peluc frente a la militancia y a la dirigencia provincial.

Asimismo, respecto de la relación con el Gobierno provincial, el diputado remarcó que el objetivo del espacio no es entorpecer la gestión local, pero aclaró que resulta fundamental marcar las diferencias políticas y conceptuales para afianzar la identidad libertaria bajo las premisas del presidente Javier Milei.

Despliegue territorial en los 19 departamentos

Durante la exposición, Peluc insistió en la necesidad de intensificar el trabajo de base y aclaró cuál es la prioridad del partido en esta etapa de construcción:

"Por ahora, el único candidato genuino es Javier Milei. En los departamentos no tenemos ni hay candidatos. Nuestro trabajo tiene que ser llevar las ideas de Javier Milei a cada rincón y lugar de nuestra provincia", sostuvo.

La conducción de LLA San Juan confirmó que la mesa provincial continuará recorriendo de manera periódica las distintas sedes departamentales para reforzar la presencia territorial, abrir nuevas delegaciones y profundizar la difusión del proyecto liberal en todo el territorio sanjuanino.