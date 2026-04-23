La Bancaria va a paro por 24 horas por el cierre de delegaciones del BCRA, ¿cuál será el impacto en San Juan?

Desde La Bancaria anunciaron una medida de fuerza para la próxima semana. Se trata de un paro por 24 horas para el lunes 27 de abril, en reclamo al cierre de los tesoros regionales, delegaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del país. Si bien la medida tiene alcance nacional, en San Juan la actividad no se verá afectada.

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Así lo confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO el secretario general del gremio, Waldo Gutiérrez. “La medida de fuerza es en las jurisdicciones donde existían delegaciones del Banco Central que cerraron recientemente. En San Juan no tenemos delegación por lo que no habrá impacto de la acción. La actividad será normal” , precisó el gremialista.

De acuerdo a lo que señalaron a nivel nacional, el cierre se da en 12 agencias regionales del BCRA, poniendo en riesgo 32 puestos de trabajo. En un comunicado emitido por el gremio, indicaron que la medida de fuerza se da tras la falta de dialogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA.

“Los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, señala el comunicado.

Un detalle no menor es que, de no haber respuestas satisfactorias en la mesa de negociación, se profundizará el plan de lucha con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen los tesoros regionales.

Por qué en San Juan el paro no tendrá efecto

Conforme a lo señalado por Gutiérrez, en San Juan desde inicio de año no hay delegación regional del BCRA.

“El cierre en San Juan se dio sobre enero o febrero, en la delegación que se encontraba por Av. Libertador, al lado de la casa de Banco San Juan. Ahí lo único que se hacía era acopio de dinero y distribución a los bancos que solicitaban remesas de dinero”, comentó.

La planta de personal de la oficina estaba constituído por dos trabajadores, quienes tuvieron recesión de contrato y llegaron a un arreglo, según lo señalado por Gutiérrez.

La medida de fuerza nacional, además del reclamo por los cierres, busca evidenciar la realidad de aquellas jurisdicciones que aun cuentan con delegaciones activas, rechazando la intención de Nación de achicar la estructura. Conforme entienden desde el gremio, el cierre de las delegaciones regionales implica un claro retroceso a la presencia federal del organismo, siendo un perjuicio no solo para las economías regionales, sino también para los trabajadores y sus familias.