    • 9 de junio de 2026 - 06:41

    La Corte analiza el futuro del último concurso de ingreso al Poder Judicial ante la expectativa de los aspirantes

    El presidente de la Corte de Justicia confirmó que el tema está en agenda. ¿Qué pasó?

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Por primera vez, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, se refirió públicamente a una de las inquietudes que más expectativas genera entre quienes aspiran a ingresar al Poder Judicial: la realización de nuevos concursos y el futuro de los postulantes que aprobaron el proceso anterior pero todavía no fueron convocados.

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    El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur. Foto: Daniel Arias.-

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    Durante una entrevista con Radio Colón, el titular del máximo tribunal confirmó que la cuestión está siendo analizada por la Corte, aunque aclaró que aún no existe una definición formal al respecto.

    Consultado sobre la posibilidad de que se abra un nuevo concurso judicial, Olivares Yapur respondió que el tema se encuentra pendiente de tratamiento dentro del organismo. “Todavía la Corte sobre concursos no ha tomado una decisión. Este es un tema que está en agenda, pendiente para su tratamiento”, afirmó.

    De esta manera, el presidente de la Corte llevó algo de claridad a una situación que viene generando incertidumbre entre numerosos aspirantes que se encuentran a la espera de novedades sobre futuras convocatorias.

    La consulta también apuntó a la situación de quienes ya aprobaron el último concurso de ingreso, pero aún no fueron incorporados al Poder Judicial. Sobre ese punto, Olivares Yapur evitó adelantar cualquier medida y explicó que la falta de una definición responde a que el asunto todavía no fue abordado formalmente en las reuniones de acuerdo que realiza la Corte.

    “Por distintas razones no ha ingresado en el orden del día de las reuniones de acuerdo que realiza el Poder Judicial. Por lo tanto, todavía no puedo difundir o anticipar porque no hay una decisión al respecto”, sostuvo.

    La expectativa no es menor si se tiene en cuenta la magnitud del último concurso realizado por el Poder Judicial. La convocatoria de 2022 reunió a 9.956 inscriptos, convirtiéndose en uno de los procesos de selección más numerosos de la provincia.

    Tras una serie de evaluaciones eliminatorias, entre ellas mecanografía, ortografía y nociones de Derecho, la lista de mérito definitiva quedó integrada por 541 aspirantes habilitados para ingresar a medida que se produjeran vacantes. Sin embargo, parte de esos postulantes todavía aguarda una convocatoria, situación que ahora quedó bajo análisis de la Corte de Justicia.

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