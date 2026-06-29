    • 29 de junio de 2026 - 06:44

    La Corte comunicará otra vacante a la Magistratura y hay una hipótesis sobre las designaciones en la Legislatura

    La Corte comunicará el 1 de julio una nueva vacante, mientras el Consejo ya tramita concursos y se prepara para convocar otros. En el Poder Judicial creen que Diputados buscará concentrar las designaciones para facilitar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    El Consejo de la Magistratura de San Juan sumará un nuevo expediente a una agenda que ya viene cargada. Según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el próximo 1 de julio la Corte de Justicia comunicará oficialmente la vacante que dejará la fiscal Civil Beatriz Josefina Gil, quien inició su jubilación en el 2025.

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    Con esa incorporación, serán ocho los cargos judiciales que el organismo encargado de seleccionar magistrados, fiscales y funcionarios deberá procesar para confeccionar las respectivas ternas.

    Actualmente, el Consejo ya tiene en marcha el concurso para cubrir un cargo de juez de la Cámara de Apelación de Paz, un cargo de juez de Primera Instancia para el Tercer Juzgado de Familia y un cargo de juez de Primera Instancia del fuero Civil, proceso que reunió 124 inscriptos, varios de los cuales se anotaron para más de una vacante.

    Paralelamente, deberá poner en marcha el concurso para los cuatro cargos creados recientemente por la Cámara de Diputados, que comprenden dos cargos de juez de Primera Instancia del Fuero de Familia para la Primera Circunscripción Judicial —que abarca el Gran San Juan—, un cargo de juez de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal, y un cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces para esa misma jurisdicción.

    A ese paquete se sumará ahora la vacante de fiscal Civil que dejará Gil, elevando a ocho los cargos que deberá tramitar el Consejo de la Magistratura.

    El órgano extrapoder bajo la órbita del Poder Judicial, encargado de confeccionar las ternas, está presidido por el ministro de la Corte, Juan José Victoria, y también lo integran la ministra de Gobierno, Laura Palma; la diputada Fernanda Paredes; y los representantes de la abogacía, Raúl Acosta y Valeria Torres.

    En los pasillos de Tribunales comenzó a instalarse una hipótesis que excede el trabajo técnico del Consejo y apunta directamente a la instancia política de las designaciones.

    De acuerdo con versiones recogidas en el ámbito judicial, la Cámara de Diputados no tendría apuro en tratar las futuras ternas que envíe el Consejo. La especulación es que el oficialismo esperaría a que se acumulen la mayor cantidad posible de propuestas para discutirlas en una o dos sesiones, en lugar de hacerlo de manera escalonada.

    La lógica detrás de esa estrategia sería de una discusión legislativa amplia. Al analizar todas o casi todas las designaciones en un mismo paquete, existiría un mayor margen para negociar los acuerdos entre los distintos bloques legislativos.

    Según esa lectura, la intención sería alcanzar un consenso que permita distribuir los nombramientos entre candidatos cercanos al oficialismo, pero también contemplar postulantes respaldados por el bloquismo y otros espacios dialoguistas que suelen acompañar las iniciativas del Gobierno provincial.

    Por ahora, se trata de una hipótesis que circula en el ámbito judicial y que no fue confirmada oficialmente. Lo concreto es que el Consejo de la Magistratura ya puso en marcha el proceso para cubrir un juez de la Cámara de Apelación de Paz, un juez del Tercer Juzgado de Familia y un juez del fuero Civil; se prepara para convocar los concursos para dos jueces de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, un juez de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción Judicial y un Asesor Oficial de Menores e Incapaces para Jáchal; y, desde el 1 de julio, sumará la vacante de la Fiscalía Civil que dejará Beatriz Josefina Gil.

    Si ese cronograma termina coincidiendo con la estrategia que imaginan en Tribunales, la Legislatura podría encontrarse, en pocos meses, con un paquete de ocho ternas para definir jueves, fiscales y asesores.

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