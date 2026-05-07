La Justicia corroboró que Adorni heredó parte de un terreno y un departamento en La Plata

Con más de tres semanas de medidas de prueba en curso, el Ministerio Público Fiscal aún cuenta con varios interrogantes respecto a los movimientos de dinero de Manuel Adorni.

El expediente tiene dos pilares: 17 viajes al exterior y los pagos en efectivo aplicados a dos propiedades, sumado ahora las remodelaciones realizadas en la casa de Indio Cuá que según el contratista, se realizaron sin facturas y con dinero en mano. En este contexto, el fiscal Gerardo Pollicita recibió los datos de la sucesión del padre del Jefe de Gabinete: un terreno y un departamento de los cuales heredó el 33%.

Ante las versiones que tomaron estado público sobre una posible herencia y sucesión que le permitiría al jefe de Gabinete justificar los aspectos bajo investigación en este expediente por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Pollicita consideró necesario contar con el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del funcionario.

Por eso ordenó compulsar la base de datos NOSIS sobre Jorge Eduardo Adorni, el padre del funcionario, y en simultáneo requirió al Registro de Juicios Universales que dé cuenta sobre la existencia de un proceso sucesorio.

La información que se incorporó a la causa se compulsará con las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su carácter de funcionario público.

En función del requerimiento fiscal, ingresó un detalle de los bienes incluidos en el trámite sucesorio y al que accedió Clarín.

Así se llegó a un terreno en Salazar, Partido de Daireaux, que era parte del acervo hereditario de Jorge Adorni. Se encuentra ubicado entre las calles Besga y Lamadrid, “identificado como lote letra “e” de la manzana 104, matrícula N° 5.304 (19), nomenclatura catastral Circ. VIII, Secc. A, Manzana 2, Parcela”.

El mismo había sido adquirido por Carmen Florencia Ochoa, “madre del causante, en 1980, cuando ya era viuda de Ireneo Adorni”.

La segunda propiedad

La segunda propiedad incluida en ese juicio sucesorio corresponde a un departamento ubicado en la ciudad bonaerense de La Plata. Pertenecía en su totalidad a Jorge Adorni. El departamento está emplazado en la calle 53, número 448.

El padre del jefe de Gabinete era titular registral del 100% del inmueble, que se distribuyó en partes iguales entre Francisco Jorge Adorni, Manuel Adorni y Silvia Pais, cada uno con el 33,3% de la propiedad. Son quienes están identificados como los intervinientes en el expediente sucesorio.

En la declaración jurada de Manuel Adorni correspondiente al período fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2024, y que ingresó a mediados del año pasado a la Oficina Anticorrupción (OA), sólo figuran dos propiedades.

En primer lugar, un departamento ubicado en Capital Federal, ingresado a su patrimonio el 14 de febrero de 2014, con una superficie de 115 metros cuadrados que pertenece al Jefe de Gabinete en un 50%. El valor consignado en la declaración patrimonial asciende a 24.122.963,50 pesos y declara que fue adquirido con ingresos propios.

Por otro lado, se declaró un departamento en la ciudad de La Plata, pero situado en calle 50, ingresado al patrimonio el 1 de junio de 2016, de 105 metros cuadrados, cuya valuación le otorga un precio de 14.106.298,00 pesos. Respecto al origen de los fondos, señala haber sido una donación y ser titular en el 100% del inmueble.

Esta última propiedad no es la que recibió en un porcentaje del 33,3% Manuel Adorni del trámite sucesorio. Sin embargo, no fue incorporada a la declaración jurada de 2024.

Tampoco se dio cuenta en esa declaración jurada sobre la adquisición de la casa de Indio Cuá, sumada al patrimonio en octubre de 2024 y a la cual Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos, se mudaron en julio de 2025 cuando Matías Tabar concluyó las obras de refacción. Según su declaración testimonial, estos trabajos demandaron diez meses de obra y un costo de 245.000 dólares que se abonaron en efectivo y sin la emisión de facturas.

La justicia federal busca determinar el motivo por el cual este último inmueble no fue consignado en la declaración jurada que pertenece al período fiscal de 2024. Asimismo, fuentes judiciales indicaron a Clarín que no se consignaron tampoco “las obras realizadas en la propiedad” del barrio privado de Exaltación de la Cruz.

La declaración correspondiente al 2024 también registra efectivo en el país por 2.455.000 pesos y 42.500 dólares, una cuenta de ahorro en Estados Unidos por 6.220,23 dólares, créditos a favor ante ARCA por más de 2.000.000 pesos y dos automotores (un Renault Captur 2019 y un Jeep Compass adquirido en 2024).

El Jefe de Gabinete también declaró un nivel significativo de endeudamiento: obligaciones con particulares —su madre Silvia Pais y la jubilada Norma Zuccolo (de 95 años)— que convertidas a pesos superaban los 20 millones de pesos y 23 millones de pesos respectivamente.

Consignó además la deuda adquirida con Graciela Molina y su hija, Victoria Cancio, quienes le presentaron 80.000 y 20.000 dólares respectivamente, dinero que le posibilitó a Adorni y a Angeletti la compra de la casa de Indio Cuá. Sumando del patrimonio personal 20.000 dólares, el inmueble se escrituró en 120.000 dólares.

En lo que respecta al departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, fue adquirido en noviembre de 2025, con lo cual debería verse reflejada en la declaración jurada que se presentará el 31 de julio, tras la decisión del Gobierno de prorrogar la entrega para la referida fecha. Hay que recordar que esta propiedad se adquirió con dos hipotecas privadas de 100.000 dólares cada una, más 30.000 dólares que el matrimonio Adorni - Angeletti sumó para concretar la operación inmobiliaria.

Hay una deuda sobre ese departamento según Pablo Feijoó, el hijo de una de las jubiladas que otorgó la hipoteca privada. Dijo en declaración testimonial que cuando le vendió el departamento de Caballito al Jefe de Gabinete, acordaron un pago en efectivo de 65.000 dólares que aún no fue abonado.

Uno de los puntos de la investigación es poder determinar posibles inconsistencias entre los ingresos y egresos del jefe de Gabinete como de su grupo familiar.

El movimiento de dólares es otro aspecto bajo estudio. La lista de gastos se suman en la causa por presunto enriquecimiento ilícito: los 80.000 dólares aplicados a los tres inmuebles adquiridos por Manuel Adorni y Bettina Angeletti (su esposa), los 4.800 dólares que costó el viaje de ida a Punta del Este en un vuelo privado, los 5.140 dólares con los que se cubrieron los gastos de la pareja del funcionario en su viaje de regreso de Nueva York a Buenos Aires, los 5.800 que se pagaron en efectivo para realizar el viaje a Aruba el 29 de diciembre de 2024, junto a los 8.900 utilizados para abonar la hotelería.

A esa cuenta se le debe incorporar los 245.000 que según el contratista Matías Tabar costó la refacción de la casa de Indio Cuá. Todo arroja un movimiento de divisas en menos de un año de 349.640 dólares.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio intervención Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -dependiente de la Procuración General de la Nación- para que determine “si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos” en el patrimonio del jefe de Gabinete. Está instancia es necesaria para resolver si se firmará un requerimiento de justificación.