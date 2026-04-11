La Justicia sanjuanina avanzó con un nuevo enfoque: capacitó a jueces, fiscales y defensores en prácticas restaurativas

En un paso clave hacia la transformación del sistema judicial, la Corte de Justicia de San Juan impulsó una capacitación integral en Justicia Restaurativa destinada a jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores de menores, con el objetivo de consolidar un cambio de paradigma en la resolución de conflictos penales.

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La actividad se desarrolló en la Escuela Judicial, con sede en el Club Sirio Libanés, y marcó un hito: por primera vez, se incorporaron formalmente integrantes del Ministerio Público Fiscal de San Juan y del Ministerio Público de la Defensa de San Juan al programa, ampliando el alcance institucional de la iniciativa.

La capacitación estuvo encabezada por el ministro de la Corte y coordinador del programa, Juan José Victoria, junto al fiscal general Guillermo Francisco Baigorrí, la defensora general Mónica Sefair y el especialista en justicia penal juvenil Raúl Calvo Soler, quien tuvo a cargo la formación.

Durante la jornada se abordaron los principales ejes de la Justicia Restaurativa, una herramienta que busca reparar el daño causado por el delito mediante el diálogo entre las partes, la responsabilización del infractor y la reintegración social, en contraposición a los modelos punitivos tradicionales.

La iniciativa se enmarca en la adhesión formal de la Fiscalía General —mediante la Resolución General N°9/2026— y de la Defensoría General —Resolución N° 845— al Programa de Justicia Restaurativa creado por la Corte a través del Acuerdo General Nº 101/2023.

El ministro Victoria destacó la ampliación del programa y remarcó la necesidad de repensar el rol del sistema penal: “Nuestra función como Estado y como sociedad es rescatar a las personas, entendiendo que el encierro por el encierro mismo no cura, no sana ni evita la reincidencia”.

En la misma línea, Baigorrí subrayó el aporte del nuevo enfoque: “Desde la Fiscalía entendemos que la Justicia Restaurativa es una manera de humanizar la justicia y de aportar un valor agregado a nuestra labor actual”.

El fiscal general puso especial énfasis en su aplicación en jóvenes en conflicto con la ley penal: “Es una herramienta sumamente interesante porque tiene el potencial de generar un cambio real en su resocialización”.

Por su parte, Sefair planteó la necesidad de ampliar las respuestas del sistema judicial: “El encierro por el encierro mismo no nos está dando resultados positivos. Esto no significa no juzgar, sino abrir un abanico de posibilidades para que los jóvenes y quienes delinquen por primera vez puedan reinsertarse”.