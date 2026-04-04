La Justicia sanjuanina realizó 19 audiencias un sábado y mantuvo activo el sistema acusatorio

Hubo actividad en Tribunales y en Flagrancia, con trabajo presencial y remoto. El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, recorrió las sedes y siguió de cerca la jornada.

El Poder Judicial de San Juan tuvo movimiento este sábado 4 de abril: se realizaron 19 audiencias en el marco del sistema procesal penal acusatorio y el régimen de flagrancia, en una jornada que combinó presencialidad y trabajo remoto.

Del total, 6 audiencias se llevaron a cabo en el edificio de Tribunales, mientras que las otras 13 se concretaron en la Unidad Fiscal de Flagrancia. Para sostener la actividad, se dispuso personal administrativo, funcionarios y equipos técnicos, además del apoyo de agentes que trabajaron a distancia y en tareas de videograbación.

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, estuvo presente durante la jornada. Recorrió las instalaciones junto a Carlos Güeglio y tomó contacto con jueces, personal judicial y efectivos policiales encargados de la seguridad.