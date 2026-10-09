    • 9 de octubre de 2026 - 20:49

    La Libertad Avanza convocó a Diputados para frenar la ofensiva opositora contra el DNU 70/23

    El oficialismo pidió una sesión especial para el 21 de octubre con proyectos sobre discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada, en medio de la disputa por el decreto desregulador del Gobierno.

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    La solicitud fue encabezada por el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y recibió rápidamente la confirmación de la Secretaría Parlamentaria. El temario incluye iniciativas que también forman parte de la convocatoria opositora prevista para el 15 de octubre, entre ellas los proyectos de Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar.

    La decisión se produce en un escenario de tensión parlamentaria, con el oficialismo intentando sostener el paquete de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y la oposición buscando apoyos para avanzar sobre el decreto.

    El oficialismo busca avanzar con la Ley de Tierras y la propiedad privada

    Uno de los puntos centrales de la convocatoria es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo pretende tratar junto con otras iniciativas. La estrategia incluye introducir cambios vinculados con la Ley de Tierras Rurales, que limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y devolver el texto al Senado para continuar su tratamiento.

    El movimiento se produce después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La medida cautelar interina respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y mantendrá sus efectos hasta que la Justicia competente analice los planteos pendientes.

    El fallo modificó el escenario político y parlamentario. Según la estrategia atribuida al oficialismo, la intención es evitar que la discusión sobre la compra de tierras rurales por extranjeros se convierta en un punto de apoyo para que la oposición avance contra el conjunto del decreto desregulador.

    La convocatoria también contempla iniciativas sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y Vandalismo Rural, además de los proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar.

    Qué puede pasar con la sesión opositora del 15 de octubre

    La oposición había convocado a una sesión para el jueves 15 de octubre, con la intención de discutir distintos proyectos y avanzar contra el DNU 70/23. Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la nueva fecha y el temario propio reduzcan las posibilidades de que ese intento reúna el quórum necesario.

    El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras también modificó las condiciones del debate. La restitución provisoria de las restricciones a la compra de campos por extranjeros podría restar incentivos a algunos diputados de bloques dialoguistas para acompañar una ofensiva más amplia contra el decreto.

    De todos modos, el resultado dependerá de los acuerdos políticos y de la cantidad de legisladores que concurran a cada sesión. La disputa en Diputados tendrá como eje el futuro del DNU 70/23, mientras el Gobierno busca sostener su agenda de reformas y negociar cambios puntuales en los temas que generan mayor resistencia política y social.

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