La visita exprés de Karina a la Expo para respaldar el San Juan minero con anuncios, rosca y selfies

La visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, era el condimento que le faltaba a la Expo San Juan Minera para convertirse en el epicentro de la política y la economía nacional durante los tres días de feria y ponencias empresariales. La hermana del presidente Javier Milei pasó por la provincia y dejó un anuncio clave para la conectividad minera al tiempo que el ministro del Interior, Diego Santilli, negoció con el gobernador Marcelo Orrego los votos de los diputados sanjuaninos para la eliminación de las PASO. Todo estuvo recubierto por un mensaje de entendimiento entre la cúpula de La Libertad Avanza y el Gobierno provincial. Por ahora la reciprocidad surgió en términos institucionales, con el objetivo de capitalizar el boom minero. ¿Es el antesala a un acuerdo electoral? Hubo siembra de confianza, pero la cosecha todavía está en duda.

Karina Milei llegó alrededor de las 10 del jueves al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en 9 de Julio. Pasó derecho a Sarmiento. La funcionaria del Gobierno nacional viajó por vía terrestre -y no en helicóptero, por razones climáticas- hasta la firma Caleras San Juan, del empresario Raúl Cabanay. Además de la recepción de rigor, junto a la cápsula del Gabinete, fuentes confiables contaron a DIARIO DE CUYO que la hermana del Presidente tuvo afinidad con los trabajadores de la cal sanjuanina -a los que saludó calurosamente y con los que se sacó fotos- y con un perro labrador que vive en el interior de la fábrica.

No obstante, de acuerdo a las fuentes, estuvo callada la mayor parte del recorrido. El encargado de hablar fue Santilli. El ministro anunció que la administración libertaria evalúa una adenda de la Ruta Nacional 153, un camino clave para la minería porque conecta Sarmiento con Calingasta. El mecanismo es similar al que ya se usó para los acuerdos con el Gobierno provincial por la Ruta 20, 40 y 150. "Avanzamos en un acuerdo muy potente con el Gobernador", dijo el Colo en exclusiva a DIARIO DE CUYO, en referencia a las rutas nacionales. También hubo tiempo para la rosca electoral. Orrego y Santilli consensuaron el respaldo de los legisladores nacionales por San Juan -Nancy Picón y Carlos Jaime- a la reforma electoral que presentó el Presidente y que contempla la quita definitiva de las primarias obligatorias.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, remarcó Orrego en sintonía con la propuesta libertaria.

El entendimiento entre Orrego y Milei estuvo vigente en todos los aspectos de la visita. Karina participó de la Mesa Federal Minera, que contempla a los gobernadores integrantes de la Mesa del Cobre y de la Mesa del Litio más otros mandatarios federales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Tuvo un mensaje que buscó remarcar el contraste con las gestiones anteriores del peronismo kirchnerista.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó la secretaria General de la Presidencia. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Los gobernadores estuvieron de acuerdo con la afirmación de la hermana del Presidente. Tanto Llaryora como Jailil hablaron con DIARIO DE CUYO al respecto. El catamarqueño resaltó la invitación de Orrego a la Expo y que hubo un "gran día de trabajo" junto a los legisladores nacionales y representantes sindicales como Gerardo Martínez de la UOCRA. Incluso se animó a pedir que haya mayor celeridad para la aprobación definitiva de los RIGI. "Estamos trabajando todos juntos y pensamos que hay que acelerar la aprobación de los RIGI aunque entendemos las demoras administrativas de las empresas privadas", dijo. En tanto, el cordobés resaltó la articulación de San Juan con las empresas proveedoras de Córdoba. "Para nosotros es muy importante el desarrollo minero. Y puede desarrollar otra industria que pueda proveer servicios e insumos", expresó.

Más tarde, todos participaron del acto central por el Día de la Minería. El mensaje de Orrego fue directo al corazón de La Libertad Avanza. El sanjuanino elogió el manejo de la economía que hizo el presidente Milei en estos dos años. “Tenemos un presidente que tomó una decisión, que es mejorar la macro, generar los climas de negocio para que sucediera. Y empezó a haber estabilidad fiscal, y después de la estabilidad fiscal tuvimos la oportunidad de que llegara la seguridad jurídica con Glaciares", afirmó. El gobernador apeló a la unidad ¿sólo institucional o también política? de la Casa Rosada con los gobernadores: “Quien conduce el avión es el Presidente de la Nación. Yo quiero que al Presidente le vaya bien. Si al Presidente le va bien, nos va bien a todos los argentinos” dijo frente a Karina Milei.

En ese sentido, caben las preguntas de naturaleza electoral. La visita de Karina a San Juan tuvo dos pilares: por un lado, el impulso a la minería, que el Gobierno nacional considera como uno de los ejes fundamentales por haber generado condiciones óptimas de inversión con el RIGI y la aclaratoria a la Ley de Glaciares; por el otro, el desembarco de buena parte de la cúpula de La Libertad Avanza con Karina, Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión de la Nación, Lule Menem, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, e incluso el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a la provincia -oh casualidad- en el mismo momento en que está Gonzalo Gassull en los tribunales federales. El mendocino es -por ahora- el preferido para ocupar el Juzgado Federal N°2 de San Juan con competencia electoral.

En tanto, para el Gobierno provincial significó no sólo un espaldarazo para la minería sanjuanina, sino la posibilidad de mostrar acuerdos que permitan explotar, seguramente más adelante, algún tipo de negociación electoral. Correlación no significa causalidad. De manera que todavía faltan muestras de la confianza que este jueves sembraron los dirigentes. Sin ir más lejos, el representante del Presidente en San Juan, el diputado nacional José Peluc, tuvo el acto de picardía de ocultarse en las fotos con las autoridades provinciales. Literalmente quedó atrás de Karina.

Por el momento, la secretaria General de la Presidencia sintió el esfuerzo de los inversores mineros y también la calidez de los sanjuaninos. Karina recorrió el predio de la Expo. Hizo selfies con todos los que se la pidieron y hasta eligió un alfajor del stand de YPF. "El de pistacho, como siempre", le dijo a una de las empleadas de la empresa.