Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral y ya tiene reemplazo

El ministro del Interior, Diego Santilli, dispuso un cambio en la conducción de la Dirección Nacional Electoral. María Luz Landivar dejará de estar al frente del organismo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, exfuncionario porteño durante la gestión de Pro.

Fuentes oficiales afirman que Santilli decidió designar a Limodio en ese puesto porque es la “persona indicada” para trabajar en la reforma electoral que impulsa el Gobierno, un proyecto de ley que fue enviado al Congreso.

En horas de revuelo interno por el ultimátum de Patricia Bullrich a Manuel Adorni -le pidió que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito-, allegados a Santilli niegan ruidos en torno al corrimiento de Landivar, quien también había formado parte de las filas de Pro. Es más, remarcan que el ministro le pidió que continúe ligada al Ejecutivo en el rol de asesora del secretario de Interior, Gustavo Coria.