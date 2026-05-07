    • 7 de mayo de 2026 - 16:44

    Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral y ya tiene reemplazo

    María Luz Landivar dejó el cargo en la Dirección Nacional Electoral y la sucederá Juan Pablo Limodio.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro del Interior, Diego Santilli, dispuso un cambio en la conducción de la Dirección Nacional Electoral. María Luz Landivar dejará de estar al frente del organismo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, exfuncionario porteño durante la gestión de Pro.

    Leé además

    Orrego junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy y Raúl Jalil, de Catamarca. También estuvo presente el ministro del Interior, Diego Santilli.

    Orrego reunió a gobernadores y avanzó en acuerdos clave con Mendoza y Santa Fe
    orrego activo la campana que marco la apertura del mercado bursatil de toronto en la expo san juan minera 2026

    Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto en la Expo San Juan Minera 2026

    Fuentes oficiales afirman que Santilli decidió designar a Limodio en ese puesto porque es la “persona indicada” para trabajar en la reforma electoral que impulsa el Gobierno, un proyecto de ley que fue enviado al Congreso.

    En horas de revuelo interno por el ultimátum de Patricia Bullrich a Manuel Adorni -le pidió que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito-, allegados a Santilli niegan ruidos en torno al corrimiento de Landivar, quien también había formado parte de las filas de Pro. Es más, remarcan que el ministro le pidió que continúe ligada al Ejecutivo en el rol de asesora del secretario de Interior, Gustavo Coria.

    En abril de 2024, Limodio había asumido al frente de la empresa pública Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). En enero pasado, a través del decreto 2/2026, publicado hoy en el Boletin Oficial, el Presidente le cedió el control de la compañía a gobierno de Catamarca, a cargo del peronista Raúl Jalil, uno de los principales aliados de la Casa Rosada en el Congreso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Gastón Granados y Federico Achával en DIARIO DE CUYO.-

    El "peronismo federal" puso un pie en San Juan por la Expo Minera con dos bonaerenses y Munisaga para romper la grieta K

    Por Fernando Ortiz
    la expo minera desplego todo su show de innovacion y negocios con una mezcla de creatividad y tecnologia

    La Expo Minera desplegó todo su show de innovación y negocios con una mezcla de creatividad y tecnología

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei abrazando a Manuel Adorni.

    Tras los dichos de Bullrich, Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei en el Instituto Milken.

    Javier Milei: "El sueño americano está renaciendo en Estados Unidos y Argentina"

    Por Agencia Noticias Argentinas