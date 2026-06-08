Lo que se sabe sobre el primer parque industrial de Rawson, que busca convertirse en la puerta logística de la minería

Rawson dio otro paso en la estrategia de desarrollo productivo con el avance del que será su primer parque industrial. El proyecto, impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga, comenzará a tomar forma sobre un terreno municipal de unas 60 hectáreas ubicado en Médano de Oro y apunta a posicionar al departamento como un centro de servicios y logística para la actividad minera.

Presentan un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo"

Cristina Kirchner presentó un recurso para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

La novedad fue confirmada por el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, durante una entrevista con Radio Colón, donde explicó que recientemente el Concejo Deliberante aprobó la disponibilidad del predio que permitirá poner en marcha la iniciativa.

“Ya hay una primera zona que estaría avanzándose como el primer parque industrial. Esto hace poquito el Concejo Deliberante ha aprobado la disponibilidad de un terreno que es de propiedad del municipio”, señaló el funcionario.

Según precisó, el espacio está ubicado sobre calle Garibaldi y comenzará a desarrollarse bajo un esquema mixto, con participación pública y privada. La iniciativa va atada al Régimen de Incentivo Municipal (RIMI) que anunció DIARIO DE CUYO a principios de marzo.

“Ese terreno, que está ubicado en calle Garibaldi de aproximadamente unas 60 hectáreas, ya estaría comenzando a transitar la primera etapa para ser un parque mixto, es decir, parte público y parte privado”, explicó.

Una apuesta a la logística minera

Desde el municipio consideran que la ubicación estratégica de Rawson puede transformarlo en una pieza importante dentro de la cadena de valor minera. La cercanía con las rutas nacionales 20 y 40 aparece como una de las principales ventajas competitivas para atraer empresas de servicios, transporte y almacenamiento.

Chirino sostuvo que el departamento ya mantiene conversaciones con inversores y empresas interesadas en desarrollar bases operativas vinculadas al sector. “Antes de poder subir a la cordillera, que tiene muchos kilómetros, tiempo y demás, necesitan una base de operación, un punto de enlace logístico”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la zona elegida para el parque industrial ofrece una conexión rápida con los principales corredores viales de la provincia. “Rawson, por la ubicación que tiene, conecta muy rápidamente con Ruta 20 o con Ruta 40, que son los dos grandes conectores por los cuales pasa la producción o ingresa la producción a nuestra provincia”, indicó.

El proyecto de un corredor industrial

La iniciativa no se limita al parque industrial. El municipio proyecta consolidar un corredor de servicios industriales y logísticos sobre calle 5, actualmente Ruta Provincial 155, que permita articular la actividad productiva con los desarrollos mineros de la cordillera.

“Queremos que por calle 5 o Ruta 155 pueda ser el gran corredor logístico de servicios industriales para conectarlo con la minería”, destacó el secretario de Gobierno.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la matriz económica del departamento y generar condiciones que faciliten la llegada de nuevas inversiones, aprovechando la disponibilidad de suelo y la cercanía con las principales vías de comunicación de San Juan.