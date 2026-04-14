Luis Caputo instó a los empresarios a adecuarse a la nueva etapa: "Esto no va a cambiar"

En AmCham, el ministro de Economía Luis Caputo prometió que los próximos 20 meses serán los mejores “en décadas”.

El Ministro de Economía, Luis Toto Caputo dijo que los próximos 18 meses serán los mejores de los últimos años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los empresarios a adecuarse a la nueva etapa que transita el país, aseguró que el “camino no va a cambiar” y atribuyó las diferentes realidades que atraviesan los distintos sectores a las decisiones que cada uno de los agentes adopta en la actual coyuntura.

“Este camino no va a cambiar. Algunos se han comido algunas curvas como la de enero del ‘24, la de marzo del ’25, o la de septiembre del ‘25. La de sobre stockearse especulando con que pueda pasar algo malo no va, porque en economía hay una causalidad y este Presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien y por eso van a salir bien”, afirmó el ministro.

Caputo habló esta mañana en el AmCham Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina que se realiza en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a la enumeración de una serie de logros macro económicos, el jefe del Palacio de Hacienda reconoció que “lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, pero aseguró que no podían quedarse “con el modelo anterior” porque ya sabían "que fracasó en la Argentina y en todo en el mundo”.

Al respecto señaló que para mejorar la calidad del empleo hay que “incentivar la inversión” con las señales adecuadas. “Para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida y nosotros estamos atrayendo masivamente inversión”, afirmó Caputo.

Asimismo, consideró que hay sectores industriales que ya comienzan a reconvertirse en la prestación de servicios y enfatizó: “Trabajamos para que la reconversión se de lo más rápido posible”.