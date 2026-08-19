Luz y Fuerza inaugura una casa de albergue para contener a familias de afiliados con tratamientos médicos

Con el objetivo de brindar asistencia directa a las familias trabajadoras en momentos de vulnerabilidad, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan dejará inaugurada oficialmente la Casa de la Salud "Juan José Chica", un nuevo espacio destinado al alojamiento y contención de familiares de afiliados que deban afrontar internaciones o tratamientos médicos de alta complejidad en la Ciudad Capital.
El acto inaugural se llevará a cabo este jueves 20 de agosto a las 17:30 en la sede del gremio, con ingreso por la calle Brasil 358 Este. La obra representa un avance clave en la red de contención social del sindicato, dando respuesta a una demanda histórica de las familias que residen alejadas del centro capitalino o que atraviesan situaciones de salud complejas.
El albergue fue concebido como un refugio integral que no solo cubrirá la necesidad habitacional y de estancia para los allegados a los pacientes, sino que también ofrecerá un marco de acompañamiento humano durante el desarrollo de las atenciones médicas.
Se prevé una concurrida ceremonia que contará con la presencia de autoridades del Gobierno provincial, referentes nacionales de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), representantes de las empresas de energía eléctrica local, dirigentes sindicales de diversos sectores y miembros de la comunidad de trabajadores activos y jubilados del gremio.