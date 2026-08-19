El centro "Juan José Chica" abrirá sus puertas este jueves en la sede del gremio. Está pensado para dar alojamiento y asistencia integral a trabajadores del interior de la provincia o con familiares internados en Capital.

Luz y Fuerza inaugura una casa de albergue para contener a familias de afiliados con tratamientos médicos

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Con el objetivo de brindar asistencia directa a las familias trabajadoras en momentos de vulnerabilidad, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan dejará inaugurada oficialmente la Casa de la Salud "Juan José Chica", un nuevo espacio destinado al alojamiento y contención de familiares de afiliados que deban afrontar internaciones o tratamientos médicos de alta complejidad en la Ciudad Capital.

El acto inaugural se llevará a cabo este jueves 20 de agosto a las 17:30 en la sede del gremio, con ingreso por la calle Brasil 358 Este. La obra representa un avance clave en la red de contención social del sindicato, dando respuesta a una demanda histórica de las familias que residen alejadas del centro capitalino o que atraviesan situaciones de salud complejas.

El albergue fue concebido como un refugio integral que no solo cubrirá la necesidad habitacional y de estancia para los allegados a los pacientes, sino que también ofrecerá un marco de acompañamiento humano durante el desarrollo de las atenciones médicas.