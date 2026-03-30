    • 30 de marzo de 2026 - 20:30

    Manuel Adorni y la compra en Caballito: investigan crédito privado por USD 230.000

    La compra de Adorni en Caballito por USD 230.000 con hipoteca privada quedó bajo la lupa judicial en medio de una causa por enriquecimiento ilícito.

    La compra de Adorni en Caballito por USD 230.000 quedó bajo investigación judicial. &nbsp; &nbsp;

    La compra de Adorni en Caballito por USD 230.000 quedó bajo investigación judicial.

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La compra de Adorni en Caballito volvió a poner el foco sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. El funcionario adquirió un departamento por USD 230.000, mediante una hipoteca privada, en una operación realizada apenas dos semanas después de asumir su cargo, lo que generó nuevas dudas en la Justicia.

    Leé además

    La causa Adorni sumó un nuevo capítulo con restricciones por presiones a una testigo clave.

    Restricción contra Grandio por presiones a testigo clave en la causa Adorni
    Manuel Adorni.

    Los chats que complican a Manuel Adorni en la investigación por vuelos privados

    Detalles de la compra de Adorni en Caballito

    La operación inmobiliaria de Adorni en Caballito se concretó en noviembre de 2025. Se trata de un departamento de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicado sobre la calle Miró, en una de las zonas más cotizadas del barrio porteño.

    Según los registros, parte del monto fue abonado en efectivo y el resto financiado, lo que llamó la atención por la modalidad elegida. La propiedad había sido adquirida meses antes por las mismas personas que luego otorgaron el crédito.

    La hipoteca privada que genera dudas

    Uno de los puntos más sensibles del caso es el financiamiento. El matrimonio suscribió una hipoteca por USD 200.000 con particulares, en lugar de recurrir a una entidad bancaria.

    Este mecanismo no es ilegal, pero sí poco habitual en operaciones de este tipo, lo que despertó interrogantes en el marco de la investigación. Además, las personas que otorgaron el crédito habían comprado el inmueble pocos meses antes, lo que suma complejidad al análisis.

    Investigación judicial y contexto político

    La Justicia Federal mantiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la evolución del patrimonio de Adorni desde su ingreso a la función pública.

    La compra del departamento en Caballito se produjo apenas 14 días después de su designación como jefe de Gabinete, lo que intensificó las sospechas. A esto se suma otra adquisición previa: una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.

    La defensa del funcionario

    Desde el entorno de Adorni aseguran que no existe ninguna irregularidad en sus bienes, y que todo responde a su trayectoria laboral previa en el sector privado.

    El propio funcionario sostuvo en reiteradas ocasiones que sus ingresos provienen de más de 25 años de actividad profesional, y que la documentación está a disposición de la Justicia. Mientras tanto, desde el Gobierno descartan cambios en su cargo y aseguran que continúa activo en la agenda oficial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El caso de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni quedó en manos de la Justicia federal.

    Adorni imputado: investigan aumento patrimonial del 500% y una casa no declarada

    El Gobierno envió un proyecto para modificar la ley de expropiaciones que busca endurecer las condiciones para nacionalizar un bien.

    Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para evitar un caso como el de YPF

    TV Pública.

    Allanaron la TV Pública: buscaron contratos de la productora del periodista que pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

    Adorni y Milei, otra vez se mostrarán juntos.

    Javier Milei encabeza hoy un acto con Pettovello y Adorni, en una nueva muestra de respaldo en medio del escándalo