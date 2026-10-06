Milei suena para visitar San Juan antes de fin de año: minería, una foto con Orrego y el 2027 en el horizonte

Javier Milei prepara una recorrida por las provincias con proyectos alcanzados por el RIGI y San Juan aparece entre los destinos previstos. La eventual visita tendría un fuerte componente minero, pero también podría convertirse en una señal política hacia el gobernador Marcelo Orrego, con quien la Casa Rosada viene construyendo una relación de buena sintonía. En el armado libertario local, sin embargo, José Peluc mantiene su estrategia propia y todavía no muestra entusiasmo por un acuerdo electoral con el oficialismo provincial.

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El Presidente podría llegar a San Juan antes de fin de año. La posibilidad comenzó a tomar fuerza luego de que el diario La Nación revelara que Milei prepara un raid por las provincias que concentran los primeros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con la información publicada por el diario a partir de fuentes de la Casa Rosada, Milei tiene previsto recorrer hasta diciembre nueve provincias con proyectos RIGI: Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. El objetivo oficial es “poner en relevancia” las inversiones y mostrar en territorio los proyectos alcanzados por el régimen.

En San Juan hay cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI, todos vinculados al potencial minero de la provincia. En ese marco, una eventual llegada del Presidente tendría, en principio, una explicación económica: exhibir el perfil minero sanjuanino y la apuesta del Gobierno nacional a la llegada de grandes inversiones.

Una foto con Orrego tendría el inevitable componente político. El Gobernador sanjuanino se convirtió en uno de los mandatarios provinciales con los que la Casa Rosada mantiene una relación de diálogo y cooperación. El último gesto fue su participación, por invitación de Milei, en la Argentina Week que se realizó en París, donde el Presidente compartió agenda con un grupo de gobernadores considerados dialoguistas.

La comitiva del Argentina Week en París.-

Orrego, además, viene acumulando señales de acercamiento a la administración libertaria. Sus dos diputados nacionales alineados con el oficialismo provincial votaron en distintas oportunidades en coincidencia con La Libertad Avanza, mientras que el propio Gobernador manifestó y ratificó su respaldo a la eliminación de las PASO, uno de los principales objetivos de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional.

La relación también tuvo una expresión económica. Durante la Argentina Week, Milei destacó el resultado obtenido por San Juan en el regreso al mercado internacional de crédito: la provincia colocó bonos por US$600 millones, con una demanda que superó los US$1.000 millones. El Presidente utilizó el caso sanjuanino como una muestra de confianza de los mercados en el rumbo económico y en la capacidad de las provincias para acceder a financiamiento.

El acercamiento, por ahora institucional, puede tener un correlato electoral. El vicegobernador Fabián Martín, el jefe de Asesores Rodolfo Colombo y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, entre otros dirigentes del orreguismo, expresaron públicamente su predisposición a una alianza con Milei para las elecciones de 2027. El concepto que comenzó a repetirse dentro de ese sector es el de una eventual coalición antikirchnerista, una construcción que buscaría reunir al oficialismo provincial con sectores libertarios y también de otras latitudes ideológicas como la Cruzada Renovadora o Hacemos por San Juan.

Por eso, una foto de Milei y Orrego en San Juan tendría una lectura que excedería ampliamente la agenda de una obra o de un proyecto minero. Sería la imagen de dos dirigentes que, aunque todavía no sellaron ningún acuerdo electoral, vienen dejando abiertos los puentes para una eventual construcción común. Para eso, la minería es el argumento y el 2027 es el telón de fondo.

La estrategia nacional también explica por qué San Juan aparece en la hoja de ruta presidencial. De los primeros 23 proyectos aprobados por el RIGI, 12 corresponden al sector minero, siete a petróleo y gas, dos a energía eléctrica, uno a siderurgia y uno a infraestructura. En ese mapa, San Juan ocupa un lugar particular por su perfil cuprífero y por el volumen de inversiones que espera recibir en los próximos años.

La Casa Rosada sostiene que el objetivo de las visitas es económico y que las eventuales fotos con los gobernadores dependerán de la participación de cada mandatario en las recorridas. Sin embargo, el propio esquema elegido por Milei combina territorios gobernados por dirigentes con los que mantiene distintos grados de diálogo político.

San Juan encaja particularmente bien en ese diseño. Es una provincia minera, tiene proyectos RIGI aprobados y Orrego participó del viaje presidencial a París. A eso se suma una relación política que, hasta ahora, mostró más coincidencias que enfrentamientos. La incógnita, en todo caso, está en cómo se traducirá esa sintonía en el terreno electoral.

Mientras el vínculo entre Orrego y Milei avanza, el escenario libertario sanjuanino presenta una particularidad. El diputado nacional José Peluc, el representante de Milei en San Juan, mantiene una postura escéptica frente a un eventual acuerdo con el gobernador. El legislador continúa trabajando en un armado propio, mientras espera definiciones de Karina Milei, con quien mantiene un vínculo político directo.