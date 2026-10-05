Milei viajará a España para respaldar a la ultraderecha tras el llamado a elecciones anticipadas de Pedro Sánchez

Luego del llamado de Pedro Sánchez a elecciones anticipadas en España, Javier Milei confirmó que viajará el próximo 19 de octubre rumbo a Madrid para realizar una serie de actividades donde se espera un nuevo respaldo a la oposición que encabezan los partidos de derecha Vox y el Partido Popular

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Según explicaron fuentes oficiales, la convocatoria a nuevos comicios en España -pautados para el domingo 29 de noviembre- fue uno de los temas abordados este lunes en la Casa Rosada durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, luego de que se repasara el reciente triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil.

En ese contexto, Milei decidió viajar dentro de dos semanas para tener “una serie de actividades” en Madrid. La agenda todavía no fue anunciada, pero se espera, como lo hizo en el pasado, que confronte con el Gobierno de Sánchez y respalde a sus socios ideológicos en territorio español.

Con su nuevo viaje a España -a finales de junio había protagonizado su sexta visita-, el mandatario busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global para incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (...) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.

En ese sentido, el Presidente busca extender esa influencia hacia Europa, donde la convocatoria de Sánchez abrió un escenario inesperado. El jefe del Gobierno español, enfrentado con Milei desde el inicio de su gestión, disolvió las Cortes este lunes luego de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda en un clima de movilización alimentado por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.

Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero el Partido Popular venía reclamando el adelanto desde hacía meses en un contexto de debilidad de Sánchez, que tras ocho años en el poder llega a la carrera marcado por distinas causas judiciales que alcanzan a su entorno, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del PSOE.

En ese contexto, las encuestas citadas por AFP dan cuenta de que el PP de Alberto Núñez Feijóo lidera la intención de voto, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Eso podría convertir a Vox, la tercera fuerza más radicalizada, en un socio clave para gobernar. Por eso, al anunciar la medida el líder socialista planteó la votación como una elección entre sumarse a la “ola ultraderechista” o mantener a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

Será en ese escenario que Milei volverá a aterrizar en España por séptima vez desde su llegada a la Casa Rosada para volver a enfrentar a Pedro Sánchez, con quien ha protagonizado varios cruces diplomáticos, y respaldar a su amigo y socio ideológico de Vox, Santiago Abascal, en la carrera electoral que se definirá el 29 de noviembre.