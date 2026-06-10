    • 10 de junio de 2026 - 10:32

    Olivares Yapur confirmó que llega a San Juan el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti

    El titular del máximo tribunal en San Juan, Daniel Olivares Yapur, anunció la visita de la más alta autoridad judicial del país para el Congreso Nacional de Secretarios Relatores.

    El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur.

    El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur.

    Foto:

    Este miércoles, en el marco de la celebración del Día del Periodista, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, anunció la visita del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

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    De acuerdo a lo que dijo la autoridad judicial, llegará en octubre para el Congreso Nacional de Secretarios Relatores.

    ROSATTI
    Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

    Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

    Olivares Yapur dio a conocer la novedad en medio del tradicional desayuno que la Corte mantiene con el periodismo en el marco de la celebración de su día, ocurrido el 7 de junio. El presidente del máximo tribunal local habló de distintos temas y anunció la llegada de Rosatti.

    Rosatti fue noticia hace unos días cuando se conoció que el Senado de la Nación aprobó el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, para ocupar un cargo como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

    La postulación del funcionario judicial santafesino fue una de las más observadas del lote de nombramientos debido a que es hijo de Horacio Rosatti que también integra el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y elevar las ternas de candidatos para cubrir vacantes en la Justicia federal.

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