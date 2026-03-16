Orrego renueva la plana mayor de la Policía con la designación de Marcelo Videla como subjefe: uno por uno, todos los ascensos

La Policía de San Juan renovará la plana mayor con el nombramiento de un nuevo subjefe: el comisario Inspector Marcelo Germán Videla. Fuentes oficiales adelantaron a DIARIO DE CUYO el nombre del uniformado que relevará a Cintia Álamo. La decisión será formalizada por el gobernador Marcelo Orrego en un acto previsto para este miércoles a las 11, en la Plaza de Armas de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, en Marquesado.

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El relevo, que había sido anticipado por el jefe de Policía, Néstor Álvarez , se concreta dentro de los plazos previstos: marzo era el mes señalado para definir al reemplazante de Álamo, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la subjefatura de la fuerza.

Fuentes oficiales confirmaron que Videla fue seleccionado tras el proceso de evaluación de la Junta de Clasificación, que culminó en febrero con los controles correspondientes. El nuevo subjefe cuenta con casi tres décadas de trayectoria dentro de la institución: ingresó en 1997, es licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y actualmente -hasta el momento de la designación- se desempeñaba como jefe del Departamento Administración en la Jefatura de Policía.

Según los datos a los que accedió este diario, a lo largo de su carrera Videla ocupó cargos clave en comisarías, áreas de investigaciones y unidades judiciales, incluyendo la Sección Homicidios y distintas dependencias operativas.

El acto oficial de mañana no sólo marcará el cambio en la subjefatura. También incluirá la presentación de la nueva plana mayor policial y la entrega de movilidades , en el marco de un plan de renovación de la flota destinado a reforzar la capacidad operativa en todo el territorio provincial.

Detrás del movimiento en la cúpula, se perfila un efecto en cadena dentro del organigrama. La promoción de personal superior abrió vacantes en niveles intermedios y bajos, lo que derivó en una serie de ascensos que alcanzara a distintos grados, cuerpos y escalafones. Este proceso impacta tanto en áreas operativas como administrativas y derivara en una reconfiguración progresiva de las dependencias policiales.

La designación de Videla se inscribe en el Decreto N° 0395-SESyOP-2026, firmado el 16 de marzo, que oficializa una batería de ascensos dentro de la institución. El actual comisario inspector figura entre los promovidos al grado de comisario general junto a otros nombres del escalafón, como Jorge Marcelo Trigo, Gustavo César Tejada y Pablo Arturo Torres, en el marco de una reconfiguración más amplia de la jerarquía policial.

El decreto también establece promociones a comisario general para comisarios mayores del cuerpo de seguridad, entre ellos Patricia Andrea Herrera, Daniel Camilo Bruno, Domingo Sebastián Romero, Sergio Reynaldo González, Ricardo Javier Díaz Almada, Marcelo Antonio Llanos y Marcelo Andrés Ligorria, además del ascenso del bombero Rodolfo Rubén Castro en el cuerpo técnico. En paralelo, se dispusieron ascensos a comisario mayor para Fabio Nicolás Cabrera, Fabio Raúl Andino y Jorge Maximiliano Calderón Luna.

El listado completo de ascensos