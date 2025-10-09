Para la Sociedad Israelita de San Juan “es difícil creer en la palabra de un grupo terrorista” Así lo manifestó el Leonardo Sierre, miembro de la Sociedad Israelita, tras el anuncio del acuerdo entre Hamas e Israel que fue presentado por Donald Trump.

El alto al fuego y liberación de rehenes en el conflicto entre Hamas e Israel, que tuvo la intervención del presidente de EEUU, Donald Trump, recibió la aceptación de varias partes del mundo pero tuvo reparos y un manto de precaución por parte de las instituciones israelitas.

En este sentido, en diálogo con Radio Sarmiento, Leonardo Siere, integrante del sector directivo de la Sociedad Israelita, habló al respecto y destacó que “cada vez que hay una posibilidad de un acuerdo de paz, que se da la posibilidad de que los secuestrados vuelvan con sus familias, es tomado con mucha expectativa”.

“Cada vez que hay un indicio de que esta situación puede consolidarse, realmente nos moviliza a todos”.

Sin embargo, fue cauto respecto a las posibilidades de que la tregua se sostenga: “Lamentablemente no soy tan optimista. En enero hubo un acuerdo similar que terminó en marzo con la reanudación de los ataques. Esta vez hay un compromiso más fuerte de los Estados árabes y una presión de Estados Unidos, pero hay que ver si ambas partes cumplen lo pactado”.

Posteriormente, explicó que “teóricamente primero Israel tiene que retirarse en las próximas 24 o 48 horas a un punto dentro de la Franja de Gaza. A partir de allí Hamas debería iniciar la liberación de los secuestrados. Pero nadie puede saber cuántos están vivos o no”.

Para Siere, la situación que atraviesa la región “es la guerra más larga que ha tenido el Estado de Israel desde su creación en 1948” y se agrava por el modo en que Hamas actúa. “El grupo terrorista no sale a pelear abiertamente, usa a la población civil como escudo. Y lo más grave es que la muerte de civiles parece no preocuparlos, sino estimularlos”, expresó.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto humano del conflicto: “Cualquier persona que ve a un padre llorar a su hija o a un niño llorar a su padre quiere que esto termine. El dolor no entiende de explicaciones. Solo podemos esperar que esta tregua pase de ser una tregua parcial a una dinámica de paz consolidada, y que esta guerra sea, algún día, solo un recuerdo”.