Paritaria docente: el Gobierno volvió a presentar una propuesta superadora

UDA llevó una propuesta a la reunión de paritaria docente

Paritaria docente: el Gobierno presentó una nueva oferta salarial a los gremios

En una nueva reunión paritaria llevada a cabo este lunes 16 de marzo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP , UDA y AMET participaron de la octava sesión de la primera reunión paritaria del 2026.

En el encuentro, presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación Silvia Fuentes, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta superadora a los gremios, que representa el máximo esfuerzo ofrecido. La misma consiste en:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.

Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023), a saber:

98 – Ayudante de Secretaría

116 – Maestro de Grado de Educación Primaria Jornada Simple

117 – Maestro de Grado Educación Primaria Adultos

118 – Educador de PRO.P.A.A.-Educación Primaria

119- Maestro de Grado Opción

120 – Maestro Educación Inicial Jornada Simple

121 – Maestro de Grado Educación Especial

122 – Maestro de Grado/Inicial/Especial de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria

124 – Maestro de Grado Centro de Formación Profesional

125 – Maestro Enseñanza Práctica Escuela de Capacitación Laboral

126 – Maestro Enseñanza Práctica/Educación Secundaria Técnica o Agrotécnica

128 – Maestro de Cultura Rural y Doméstica

129 – Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica de Educación Secundaria Técnica

130 – Maestro de Grado (Escuela Normal)

131 – Maestro de Enseñanza Práctica (cargos residuales de escuelas normales)

134 – Maestro de Especialidades-Educación Inicial y /o Primaria-Jornada Simple

135 – Maestro de Especialidades de Educación Especial

136 – Maestro de Especialidades de Educación en Contextos de Encierro-Domiciliaria u Hospitalaria

137 – Maestro Especial (Centro Polivalente de Arte)

138 – Profesor de Centro de Educación Física N°20

139 – Profesor asistente de Trabajos Prácticos (Instituto de Educación Física)

141 – Ayudante de Trabajos Prácticos / Ayudante de Clases Prácticas

142 – Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos / Ayudante de Trabajos Prácticos de Laboratorio-Educación Secundaria y Superior

143 – Ayudante de Misión Monotécnica

145 – Ayudante de cátedra (Centro Polivalente de Arte)

151 – Maestro Celador de Educación Especial

152 – Bibliotecario-Educación Secundaria/Superior/Biblioteca del Magisterio

153 – Preceptor de Educación Secundaria o de Educación Superior

154 – Preceptor de Educación Secundaria Educación en Contexto de Encierro

184 – Preceptor-Educación Secundaria Adultos

Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023) a saber:

166

Maestro Grado Jornada Extendida

Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:

Incrementar Radio 4 de 90% a 95%

Incrementar Radio 5 de 110% a 115%

Incrementar Radio 6 de 130% a 135%

Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

ABRIL

Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

MAYO

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

JUNIO

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

Así mismo, el Ejecutivo propuso empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el análisis de la situación de Jáchal y Caucete respecto a radio docente.

Ante esto, las partes acordaron reunirse nuevamente el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.