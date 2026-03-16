    • 16 de marzo de 2026 - 22:16

    Paritaria docente: el Gobierno volvió a presentar una propuesta superadora

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET.

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    UDA llevó una propuesta a la reunión de paritaria docente

    En una nueva reunión paritaria llevada a cabo este lunes 16 de marzo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la octava sesión de la primera reunión paritaria del 2026.

    En el encuentro, presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación Silvia Fuentes, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta superadora a los gremios, que representa el máximo esfuerzo ofrecido. La misma consiste en:

    MARZO

    Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

    Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

    Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.

    Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023), a saber:

    • 98 – Ayudante de Secretaría
    • 116 – Maestro de Grado de Educación Primaria Jornada Simple
    • 117 – Maestro de Grado Educación Primaria Adultos
    • 118 – Educador de PRO.P.A.A.-Educación Primaria
    • 119- Maestro de Grado Opción
    • 120 – Maestro Educación Inicial Jornada Simple
    • 121 – Maestro de Grado Educación Especial
    • 122 – Maestro de Grado/Inicial/Especial de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria
    • 124 – Maestro de Grado Centro de Formación Profesional
    • 125 – Maestro Enseñanza Práctica Escuela de Capacitación Laboral
    • 126 – Maestro Enseñanza Práctica/Educación Secundaria Técnica o Agrotécnica
    • 128 – Maestro de Cultura Rural y Doméstica
    • 129 – Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica de Educación Secundaria Técnica
    • 130 – Maestro de Grado (Escuela Normal)
    • 131 – Maestro de Enseñanza Práctica (cargos residuales de escuelas normales)
    • 134 – Maestro de Especialidades-Educación Inicial y /o Primaria-Jornada Simple
    • 135 – Maestro de Especialidades de Educación Especial
    • 136 – Maestro de Especialidades de Educación en Contextos de Encierro-Domiciliaria u Hospitalaria
    • 137 – Maestro Especial (Centro Polivalente de Arte)
    • 138 – Profesor de Centro de Educación Física N°20
    • 139 – Profesor asistente de Trabajos Prácticos (Instituto de Educación Física)
    • 141 – Ayudante de Trabajos Prácticos / Ayudante de Clases Prácticas
    • 142 – Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos / Ayudante de Trabajos Prácticos de Laboratorio-Educación Secundaria y Superior
    • 143 – Ayudante de Misión Monotécnica
    • 145 – Ayudante de cátedra (Centro Polivalente de Arte)
    • 151 – Maestro Celador de Educación Especial
    • 152 – Bibliotecario-Educación Secundaria/Superior/Biblioteca del Magisterio
    • 153 – Preceptor de Educación Secundaria o de Educación Superior
    • 154 – Preceptor de Educación Secundaria Educación en Contexto de Encierro
    • 184 – Preceptor-Educación Secundaria Adultos

    Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023) a saber:

    • 166
    • Maestro Grado Jornada Extendida
    • Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:
    • Incrementar Radio 4 de 90% a 95%
    • Incrementar Radio 5 de 110% a 115%
    • Incrementar Radio 6 de 130% a 135%
    • Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

    ABRIL

    Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

    MAYO

    Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

    Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

    JUNIO

    Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

    Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

    Así mismo, el Ejecutivo propuso empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el análisis de la situación de Jáchal y Caucete respecto a radio docente.

    Ante esto, las partes acordaron reunirse nuevamente el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.

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